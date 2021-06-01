На юге Красноярского края отмечается спад воды в реках

Фото: МЧС

На юге Красноярского края постепенно стабилизируется паводковая обстановка. В пресс-службе МЧС отмечают существенный спад уровня воды в реках. От стихии освободились 13 жилых домов, 46 приусадебных участков. При этом подтопленными остаются еще 10 жилых домов, 146 приусадебных и 202 дачных участка в Ермаковском, Шушенском, Каратузском, Минусинском районах.

Сейчас на месте ЧП работает комиссия по оценке ущерба, нанесенного паводком. Краевые спасатели оказывают всяческую помощь местному населению. Для ликвидации последствий задействована группировка из 150 специалистов, работают 56 единиц техники, также ведется постоянный контроль при помощи беспилотников.

- Ограничено движение автотранспорта на пяти участках автодорог, ведущих к 11 населенным пунктам. Запас продовольствия, медикаментов в населённых пунктах имеется. На переливах дежурят спасатели и оказывают помощь в переправе населению, доставке продуктов и медикаментов, - рассказали в МЧС.

Закрыт проезд на автодорогах:

в Ермаковском районе Верхнеусинское – Нижнеусинское;

в Каратузском районе автодороги Каратузское – Старая Копь,

Каратузское – Верхний Кужебар,

Каратузское – Таяты в н.п. Качулька;

в Курагинском районе автодорога Шалаболино – Усть–Шушь.

По прогнозам синоптиков, метеоусловия на предстоящей неделе будут способствовать снижению уровня воды в реках Туба, Оя, Амыл, Кан и их притоках и освобождению от воды затопленных населенных пунктов – сильные осадки не ожидаются, а среднесуточный температурный фон в горах будет умеренный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не оставляют в беде даже собак: в Красноярском крае стремительно растёт число эвакуированных жителей из-за паводка

В Красноярском крае продолжается борьба с паводком. Местным жителям, попавшим под стихию, оказывается всевозможная помощь. Как сообщают в МЧС, спасатели эвакуируют жителей подтопленных районов, помогают с доставкой воды и продуктов. ПО состоянию на вечер 21 мая было эвакуировано 132 человека, среди них 25 детей. (Подробнее)

Красноярск, возможно, ожидает рекордное за 100 лет наводнение

Набережную Енисея в Красноярске начало топить еще пару недель назад. Тогда вода только-только появилась возле Стрелки и вантового моста – там площадка ниже, чем возле Речного вокзала. Полноводье Енисею обеспечили две реки – Мана и Базаиха, да еще множество мелких ручейков. В основном, конечно, Мана – она начинается в Восточных Саянах. А в горах сейчас как раз идет снеготаяние. Плюс осадки. И получаем повышение уровня воды. (Подробнее)

Глава Красноярска Сергей Еремин: «Под ударом стихии могут оказаться водозаборные сооружения»

Уровень воды повышается с каждым днем и будет еще выше. Сколько это продлится, пока никто не озвучивает. Но никак не меньше пары недель. (подробнее)