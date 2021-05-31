Учащиеся кодинского Энергокласса приняли участие в он-лайн выпускном

Одиннадцать учащихся профильного Энергокласса РусГидро завершили обучение по программе проекта «Энергокласс», который реализуется в городе Кодинске на базе Центра дополнительного образования детей (ЦДОД). Он-лайн выпускной для школьников Новосибирска, Новочебоксарска, Балаково, Кодинска, Рыбинска, Невинномысска, поселков Новобурейский и Черемушки стал финалом трехлетней программы обучения, сертификаты об окончании проекта получили 84 выпускника.

Команды из Кодинска заняли 1 и 2 место в интеллектуальной игре «Энерго-квиз», которая стала неформальной проверкой знаний и навыков, полученных за время обучения. Выпускники отвечали на вопросы, связанные с энергетикой, техникой и технологией.

За время обучения в Энергоклассе выпускники 2021 года принимали участие во многих проектах, организованных специалистами Корпоративного университета гидроэнергетики (КорУнГ) РусГидро. В 2020 году один из учеников стал участником Летней энергетической школы ПАО «РусГидро». Команды из Кодинска представили свои проекты на школьной лиге Международного инженерного Чемпионата «CASE-IN» и занимали призовые места на Отраслевой олимпиаде по физике «Энергия образования», организованной РусГидро в партнерстве с Московским энергетическим институтом.

Выпускники принимали участие во всех творческих и технических конкурсах, организованных для учащихся ЦДОД работниками Богучанской ГЭС, а в мае увидели работу ГЭС своими глазами. Экскурсию для школьников провел заместитель начальника Оперативной службы Евгений Сусликов, который рассказал ученикам о работе станции, показал ее основные сооружения и продемонстрировал работу различных узлов и агрегатов на макетах, установленных в музее ГЭС. АО «Богучанская ГЭС» ежегодно оказывает финансовую и организационную помощь в ходе образовательного процесса, оснащении учебных классов, проведении учебных занятий и других мероприятий. В кодинском Энергоклассе продолжают обучение 23 школьника 9 и 10 классов, новый набор начнется осенью.

Выпускной-2021 – десятый с начала реализации проекта «Энергокласс», за эти годы обучение прошли более 650 школьников, 80% из них выбрали технические и энергетические вузы. В Кодинске проект стартовал в 2013 году, состоялось восемь выпусков. Большинство выпускников поступают в вузы на технические специальности - в 2020 году абитуриенты из Кодинска поступили в Сибирский федеральный университет, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Государственный университет авиационного приборостроения Санкт-Петербург, Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина.

Энергоклассы РусГидро – один из механизмов реализации Программы опережающего развития кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту». Проект реализуется с 2010 года в 11 регионах присутствия Компании на базе партнерских образовательных организаций. Цель проекта – профессиональная ориентация школьников 9-11 классов, популяризация профессии энергетика, знакомство с энергетической отраслью и деятельностью Группы РусГидро, а также поддержка инженерно-технического творчества учащихся. За время реализации проекта 85% выпускников Энергоклассов выбрали профильные направления обучения в технических вузах, в т. ч. в вузах-партнерах Компании: МЭИ, Волжском филиале МЭИ, Саяно-Шушенском филиале СФУ, регулярно проходят практику на энергообъектах Компании.В кодинском Энергоклассе некоторые из предметов учащимся читают сотрудники Богучанской ГЭС, что дает возможность демонстрации практических знаний.