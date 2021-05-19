Из-за обильных дождей топит южные районы Красноярского края. Фото: МЧС

Из-за обильных дождей и снеготаяния сложилась неблагоприятная гидрологическая обстановка на юге Красноярского края. Как сообщают в пресс-службе МЧС, произошел резкий подъем уровня воды в реках Оя и Кебеж Ермаковского района. Постановлением главы района там введен режим ЧС.

На сегодня, 19 мая, в селе Ермаковском подтоплены 25 приусадебных участков, к 9 домам вода подошла на уровень фундамента. В жилых домах воды нет. Подготовлен стационарный пункт временного размещения на базе физкультурно-спортивного центра «Саяны». В превентивных целях из жилых домов эвакуировано 64 человека, в том числе 16 детей, они расселены по родственникам.

Уровень воды в реках достигает критических отметок. Фото: МЧС

В селе Григорьева подтоплено 9 приусадебных участков, к 1 дому вода подошла на уровень фундамента. В случае необходимости подготовлен пункт временного размещения на базе местной школы. В поселении Нижнеусинское подтоплено 15 приусадебных участков.

- На данный момент в четырех муниципальных образованиях – Енисейском, Ермаковском, Ирбейском и Шушинском районах – отмечается подтопление 64 приусадебных участков. К 9 домам вода подошла к фундаменту. В случае необходимости эвакуации населения подготовлены стационарные пункты временного размещения, - прокомментировали в МЧС.

Для оказания помощи, в случае ухудшения паводковой обстановки в Ермаковской район прибыли силы и средства нескольких спасательных подразделений в количестве 26 человек, 8 единиц техники и 7 плавсредств. Мониторингом обстановки будут заниматься беспилотные летательные аппараты.

Подтопление приусадебных участков. Фото: МЧС

В трех муниципальных образованиях - Богучанском, Каратузском и Ирбейском районах – в нескольких местах зафиксированы переливы участков автодорог, движение там ограничено.

На сегодняшний день кромка льда на реке Енисей находится на участке в районе населенных пунктов Курейка - Игарка Туруханского района.

Ситуация с прохождением паводка на территории края находится на контроле Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Для организации мониторинга за уровнем воды определено 170 стационарных постов Росгидромета.