В Красноярском крае произошло серьезное землетрясение магнитудой 5.1

Фото: Нина ПЕТРИЩЕВА

Землетрясение в Красноярском крае произошло 26 мая 2021 года. О сейсмическом событии на юге региона сообщает Алтае-Саянский филиал федерального исследовательского центра Единой геофизической Службы РАН. По информации ученых, магнитуда землетрясения составила 5,1.

Произошло землетрясение примерно в 14:29 часов по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился ориентировочно в районе Саяно-Шушенского заповедника, недалеко от Республики Тыва. Интенсивность землетрясения в эпицентре составила 6,5 баллов.

Сообщений о разрушениях и пострадавших нет. По информации регионального МЧС толчки жители края не ощутили вовсе.

Добавим, что данное землетрясение далеко не первое в Красноярском крае, произошедшее в 2021 году. Самое серьезное сейсмическое событие произошло 12 января. Тогда в 4:33 утра регион поразило землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Оно произошло на границе с Монголией, но дошло до Красноярск. Подземные толчки ощущали жители городских многоэтажек.