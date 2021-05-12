Отопительный сезон 2021 в Красноярске: определена дата, когда отключат батареи Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, когда в Красноярске завершится отопительный сезон: 17 мая. Соответствующее распоряжение пописал глава города Сергей Еремин. Решение было принято исходя из долгосрочного прогноза погоды. Напомним, что за основу берется среднесуточная температура: в течение 5 суток она не должна составлять меньше плюс 8 градусов.

В полночь 17 мая подача тепла в жилые дома и иные объекты прекратится. И сразу же в Красноярске приступят к подготовке к новому отопительному сезону. В городе начнутся гидравлические испытания. Первой остановится Красноярская ТЭЦ-1, снабжающая теплом и горячей водой Ленинский и Кировский районы. А еще котельная Красноярского ЭВРЗ и котельная «КрасКома». Работы продлятся 10 дней.

График проведения профилактических и ремонтных работ в остальных районах города сейчас в стадии согласования и будет опубликован после окончательного утверждения.