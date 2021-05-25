Перестал подавать признаки жизни на высоте 10 000 метров: на борту рейса Норильск-Красноярск стало плохо одному из пассажиров

Фото: instagram.com/norilsk.today/

На высоте около 10 000 метров, где летают самолёты, любое ЧП будет казаться самой настоящей трагедией. Принимать хладнокровные решения, от которых может зависеть чья-то жизнь, самый настоящий талант.

Таким умением обладал один из пассажиров авиакомпании NordStar, летевший накануне рейсом 218 Норильск-Красноярск. Мужчина оказался самым настоящим героем, как рассказывают очевидцы. Но обо всем по порядку.

Обычный двухчасовой полет из Норильска в Красноярск проходил в штатном режиме. Пассажиры отдыхали, рассматривали небо в иллюминаторах и совсем не предполагали, что через несколько мгновений столкнутся с самым настоящим ЧП.

Одному из путешественников внезапно стало плохо. Его соседи по полёту заметили, что он перестал на них реагировать, затем поняли, что мужчина без сознания и вот он уже совсем не подает признаков жизни. Началась паника, стали срочно звать бортпроводников, пытаться растормошить пассажира. К счастью, как рассказали пассажиры рейса, на борту самолёта с ними летел врач, сотрудник скорой медицинской помощи.

Уверенно и без лишних эмоций, медик оказал первую помощь и смог стабилизировать состояние пассажира, которому внезапно стало плохо. Также вовремя подключилась и команда бортпроводников. Вместе они сработали очень оперативно, мужчина пришел в чувство.

К счастью, все закончилось благополучно, полёт завершился в штатном режиме, борт вместе с врачом и его «пациентом» успешно приземлился в Красноярске.

Пользователи соцсетей уже окрестили медика самым настоящим героем. Многие выразили свою надежду, что такой профессионал не улетал из Норильска навсегда, а всего лишь отправился в отпуск. К сожалению, имя врача, спасшего пассажира во время полёта, пока остаётся в тайне. Никто их комментирующих не смог признать в мужчине своего родственника, знакомого или коллегу.

Корреспондент «Комсомольской правды» запросил официальный комментарий у авиакомпании NordStar, представители выясняют подробности произошедшего.

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