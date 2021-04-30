Летевшие в Норильск самолеты экстренно развернули в аэропорт Нижневартовска Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края нелетная погода. Накануне, 29 апреля, аэропорт «Алыкель» не принял три борта. Два самолета авиакомпании «Сибирь», Москва – Норильск и Новосибирск – Норильск, а также борт авиакомпании «Нордстар» Красноярск – Норильск были вынуждены смерить курс на Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Соответственно, не смогли вылететь из северного города и пассажиры. Их было 236. Всех разместили в гостинице, обеспечили горячим питанием. Как скоро наладится авиасообщение, зависит только от погодных условий. Ожидается, что это произойдет сегодня, 30 апреля.

Вообще для жителей Таймыра подобные происшествия – не редкость, как-никак крайний север с его ветрами, которые здесь называют «черной пургой», заморозками или, наоборот, мокрыми обильными снегопадами. По прогнозу Гидрометцентра на 30 апреля в Норильске погода днем +3 градуса, обильные осадки и ветер с порывами до 3 метров в секунду. 1 и 2 мая будет переменная облачность и столбик термометра поднимется до +2 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На севере Красноярского края пассажирам пришлось толкать примерзший самолет

Сибиряки настолько суровы, что столкнуть с места примерзший к полосе самолет для них раз плюнуть! Аэропорт Игарки. Туман, мороз под 50 градусов, у самолета ТУ-134 не двигаются шасси. Пассажиры решили: «Так мы подтолкнем! Легко и непринужденно! Раз, два – взяли!» (подробнее).

Из-за плохой погоды в Иркутске самолет из Красноярска в Новосибирск задержали на 5 часов

Из-за плохой погоды в Иркутске самолет рейсом Красноярск – Новосибирск задержался на 5 часов. Какое отношение к этому имеет Иркутск, пояснили в пресс-службе аэропорта «Красноярск». Дело в том, что самолет авиакомпании S7, который приземлился здесь из «Толмачево» накануне, должен был отправиться дальше в Иркутск (подробнее).