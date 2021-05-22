Не оставляют в беде даже собак: в Красноярском крае стремительно растёт число эвакуированных жителей из-за паводка

Доставка воды жителям подтопленных районов Фото: МЧС

В Красноярском крае продолжается борьба с паводком. Местным жителям, попавшим под стихию, оказывается всевозможная помощь. Как сообщают в МЧС, спасатели эвакуируют жителей подтопленных районов, помогают с доставкой воды и продуктов. ПО состоянию на вечер 21 мая было эвакуировано 132 человека, среди них 25 детей.

Ребятишек и взрослых размещают по родственникам и друзьям, кого подтопление не коснулось. Всем тем, кто нуждается в медицинской помощи, сотрудники МЧС и спасатели помогают добраться до больницы и обратно.

Фото: МЧС

Работающие на подтоплениях специалисты, а их там 172 человека, не оставляют в беде и животных. На кадрах, снятых в одном из посёлков видно, как спасатели помогают переправиться «на берег» мокрой и напуганной собаке.

Животных в беде никто не оставляет Фото: Скриншот с видео МЧС

Всего остаются подтопленными 9 населенных пунктов в 3 муниципальных округах: Ермаковский, Шушенский, Каратузский. Под влияние стихии попали 184 приусадебных участка, 54 жилых дома и 49 дачных участков. Также в 3-х районах перелиты 7 участков автодорог.

- Мы заранее прогнозируем куда поступает вода и заранее эвакуируем население. Паники среди жителей поселков не было, конечно, не самое приятное, что дом затопило, но все - спасатели краевые, МЧС и администрация района - делают все что возможно в этих условиях для населения, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Фото: МЧС

Чтобы оградить дома от подступающей воды, отсыпаются дамбы. Они помогают сдерживать стихию и уберечь жителей от подтопления.

Напомним, что накануне в Красноярском крае чуть не затопило село Нижний Суэтук Ермаковского района. Ситуация была настолько серьезной, что сотрудникам МЧС пришлось частично разрушить дорожное полотно, чтобы поток воды прошел мимо населенного пункта. Эта мера оказалась действенной, и угроза была снята.

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