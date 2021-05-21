В Хакасии объявили режим ЧС из-за паводков

Фото: пресс-служба правительства РХ

Режим ЧС регионального уровня был введен накануне в 23:30 часов. Решение было принято в связи с серьезными паводками в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах Хакасии. Кроме того, угроза подтоплений наблюдается и в ряде других районов республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всему виной обильные дожди, обрушившиеся на Хакасию в последние несколько дней, а также таяние снега в горах. Все это в комплексе привело к повышению уровня воды в реках Абакан и малых реках республики. Специалисты ожидают ухудшение гидрологической обстановки.

- Все силы и средства брошены на борьбу с паводком и оказание помощи населению в подтопленных районах, работают техника Управления инженерных защит, Минобороны, МЧС, дорожные службы Минтранса, спасатели, полиция, дежурят оперативные службы. Развернуты пункты временного размещения, - добавили в пресс-службе правительства Хакасии.