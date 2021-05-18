На юге Красноярского края произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла

Нина ПЕТРИЩЕВА

Ранним утром 18 мая на юге Красноярского края, в Ермаковском районе, произошло землетрясение. Корреспонденту «КП» рассказали в МЧС, толчки магнитудой 2,9 были зафиксированы ориентировочно в районе природного парка «Ергаки», недалеко от района Восточных Саян.

Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службой РАН

Но местные жители, проживающие в близлежащих населенных пунктах Танзыбей и Верхнеусинское, ничего этим утром не почувствовали.

Данные, предоставленные Алтае-Саянским филиалом геофизической службой РАН, сообщают, что эпицентр располагался примерно в 120 километрах на юг от Минусинска, возле Саяно-Шушенского водохранилища. В эпицентре землетрясения интенсивность была около 4,6 баллов.

Напомним, что в январе до Красноярска докатились отголоски землетрясения в Монголии. Горожан разбудили подземные толчки в 04.33 утра 12 января 2021 года. Особенно хорошо землетрясение в Красноярске 12 января 2021 года ощущалось в высотках в Северном, Солнечном и Покровке. Многие просыпались от того, что их кровати «ходят» под ними, люстры качаются, а новогодние елки гремят игрушками. В основном подземные толчки ощутили жители многоэтажек.

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