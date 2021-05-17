«Виновен, снисхождению не подлежит»: в Красноярске присяжные вынесли вердикт убийце семьи с маленьким ребенком

В Красноярске присяжные вынесли вердикт убийце семьи с маленьким ребенком Фото: Мария ЛЕНЦ

На что рассчитывал 34-летний житель Красноярска Иван Е., когда настаивал на суде присяжных, непонятно. Что далекие от юриспруденции люди проникнутся к нему и проявят снисхождение? Если он планировал таким образом уйти или смягчить свое наказание, то не получилось. Суд присяжных вынес свой вердикт: «виновен, снисхождению не подлежит».

Преступление произошло весной 2020 года на улице Щорса. 30 марта жительница Красноярска пришла в гости к своим родным. Но перешагнув порог, ужаснулась, увидев три тела, изрезанные и истерзанные. Прямо на полу лежали 47-летняя хозяйка квартиры, ее 77-летний отец и 9-летняя дочь. Несколько дней опытные оперативники устанавливали, кто совершил это преступление. Опросили и проверили более 250 человек. И выяснили прямую причастность соседа. Когда ему предъявили неопровержимые улики, он во всем сознался.

Подробности ужасают. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, несколько часов играл в компьютерные игры, где и насмотрелся сцен насилия. А после этого постучался в дверь соседской квартиры, где его знали и доверяли. Его без опаски впустили на порог...

Убив трех человек кухонным ножом, подсудимый попытался скрыть следы преступления. Он переложил тела так, чтобы создалось впечатление, будто пожилой отец с дочерью сами устроили поножовщину, убив перед этим ребенка.

Уголовное дело было возбуждено по двум статьям – «Убийство двух и более лиц, в том числе и малолетнего, совершенное с особой жестокостью» и «Надругательство над телами умерших».

После вердикта присяжных заседателей дело за судьей, который и определит меру наказания. Оглашение приговора назначено на 19 мая 2021 года. Подсудимому грозит большой срок, вплоть до пожизненного.

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