День Победы в Красноярске 9 мая 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Рассказываем, как красноярцы празднуют День Победы 9 мая в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

В 2021 году, как и в прошлом 2020-м, на День Победы из-за пандемии коронавируса отменены все массовые торжества, а часть мероприятий перенесли в формат «Онлайн». Несмотря на ограничения, некоторые элементы праздника все же пройдут в привычном режиме.

Утром в Красноярске состоялось праздничное шествие в честь Дня Победы. Его никак не анонсировали, чтобы избежать крупного скопления людей. Колонны прошли по центру города под военные песни. Шествие, конечно, отличалось от тех, что проводились до пандемии, отсутствовала техника, колонн было меньше, да и маршрут следования был намного короче.

Акция Бессмертный полк пройдет второй год подряд в режиме онлайн. Посмотреть ее можно здесь.

О том, что сегодня еще ждет красноярцев читайте тут. И не забывайте, что вечером запустят традиционный праздничный фейерверк. Подробнее о салюте читайте здесь.

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