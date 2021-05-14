На грядущих выходных в Красноярске будет дождливо и потеплеет до +22 градусов

На грядущих выходных в Красноярске будет дождливо и тепло – до +21 градуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 15 мая 2021 года, синоптики ожидают дневную температуру до +22 градусов. При этом будет пасмурно и пройдет небольшой дождь. Вероятность осадков около 60%. Кроме того, в городе поднимется очень сильный юго-западный ветер с порывами до 7 метров в секунду.

Ночью также будет сравнительно тепло – до +8 градусов. Дождь усилится, а порывы ветра напротив ослабнут – до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня – 735-738 мм рт.ст.

В воскресенье, 16 мая, днем в Красноярске резко похолодает до +13 градусов. Погода останется пасмурной и дождливой. Ветер сменит направление на северо-восточное, ожидаются несильные порывы до 2-х метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +4 градусов. Дожди усилятся, а ветер полностью ослабнет. Синоптики обещают полный штиль. Атмосферное давление в течение дня составит около 737-738 мм рт.ст.