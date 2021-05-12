«Друга убивали в паре метров от меня»: в Казани ученики прощаются с погибшими одноклассниками

ЧП произошло 11 мая в Казани

Отголоски трагедии, произошедшей в Казани 11 мая, не стихнут, наверное, уже никогда. Особенно для тех, кого коснулось самое страшное – потеря. 12 мая начались прощания, хоронили погибших детей. Погибших детей... такого в жизни вообще не должно происходить.

Гульназ* – одна из школьниц, которая оказалась в том же аду, но осталась жива. А когда пришла в себя на школьном дворе, узнала: в соседнем кабинете остался лежать ее близкий друг, Наиль* из 8 «А». С ним она встречалась на перемене, минут за 30 до начала кошмара. Перекинулась парой фраз – «привет, как дела?». Тогда девочка и представить не могла, что это их последний разговор.

- Я узнала об этом не сразу. Когда нас вывели, я увидела его маму, которая работает учителем в нашей школе, она стояла и плакала навзрыд. В тот момент я не решилась подойти и спросить. Потом нам скинули фото, на котором были погибшие дети, и он был на нем… Я была опустошена. Земля буквально ушла из-под ног. Весь день я просидела в своей комнате и не хотела никого видеть.

Я не успела сказать ему все, что хотела. Что он прекрасный человек и что я им очень сильно дорожу. Когда этот парень с оружием ходил по коридору школы, мы были в соседних кабинетах – он в 3-10, я в 3-13, но я не знала этого. Все классы закрылись, а они не успели. Я слышала выстрелы и крики. Было очень громко и страшно, наверное, это был дробовик. Его убивали в нескольких метрах от меня, а я даже не знала, что он зашел именно к ним… Я боялась за всех.

Если бы я оказалась там, то забрала бы его к себе в угол, и мы сидели бы вместе. Сегодня уже похороны, говорят, мама в ужасном состоянии.

В том же классе была еще одна моя подруга. Ей пришлось прыгать в окно, чтобы спастись!

Она выжила, но получила страшные травмы. Мы связывались с врачами, но нам ничего не рассказали.

Не знаю, как буду ходить по тому коридору, когда вернусь в школу. Как мы все будем общаться, о чем будем говорить. Время лечит, но это всегда будет жить в нас.

* - имя изменено по просьбе девочки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Эльвира говорила, что у нее совсем нет времени на жизнь»

Лучшая подруга 25-летней погибшей учительницы Эльвиры Игнатьевой, Альфина, рассказала в соцсетях о том, что педагог на самом деле мечтала уйти из школы, но её держала ответственность перед учениками – она была классным руководителем.

Девушки познакомились еще со времен школы, очень тесно дружили и много общались. Последнее время их встречи были редкими, но довольно насыщенными. На них они частенько обсуждали работу Эльвиры.

Фото: instagram.com/doll_fina

- В последнюю такую нашу встречу, Эльвира много рассказывала о школе, вернее о том, как она себя чувствует в этой системе. Она говорила, что у неё совсем нет времени на жизнь: что она не успевает есть и спать, гулять и радоваться жизни, - пишет Альфина в инстаграме.

Учительница действительно планировала уйти и даже наметила себе дату ухода – май 2021 года. В этот период должны были закончиться выплаты за конкурс «Учитель года», завершиться учебный год…

Но покинуть школу 25-летняя Эльвира Игнатьева так и не смогла. 11 мая она погибла в стенах здания своего учебного заведения, её застрелил 19-летний парень, ворвавшийся в гимназию с оружием.

«Сегодня Эльвира преподала нам последний и самый важный урок. Если ты чувствуешь, что не на своем месте, если ты чувствуешь, что несчастлив, если вся вселенная способствует тому, чтобы ты что-то поменял, не жди ни минуты. Твое завтра начинается сейчас, - подчеркнула Альфина.

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