Ученица класса, расстрелянного в Казани: «Раненные стонали, но все старались сидеть максимально тихо, была только стрельба»

Первой жертвой стрелка стал охранник Фото: Евгения БУБЛИК

Разрыв сердца – иначе не назовешь чувство от той драмы, которая разыгралась 11 мая в гимназии № 175 в Казани. Шокирующие события, невозможные фото и видео. Дети, кажется, еще сами не поняли, что случилось. Чудом выжившие в том самом классе еще могут об этом говорить – первый шок, не осознание и не принятие, что некоторых их одноклассников больше нет. Альбина (имя изменено. – прим.ред) была в том самом классе:

- Шел второй урок – родной язык. Внезапно директриса сказала, что нужно спрятаться. Мы услышали несколько взрывов и полезли под парты. Было очень страшно, но все молчали. Затем...

Два этажа в школе разрушены. Фото: предоставлена КП

Зашел ОН. И начал стрелять. Он не целился в кого-то конкретно, а палил без разбора!!! После того, как он вышел, мы думали, страшное продолжится, и кто-то стал прыгать в окна. Тот парень вновь зашел в класс и сделал еще несколько выстрелов. Слышались стоны, но было тихо, только стрельба...

Наша учительница Диляра Ахмадулловна была вся в крови и ползала по полу, изредка стонала. Началась паника. Я мало что видела, но вскоре пришли полицейские. Нас вывели. Знаю, что много погибших, но пока не знаю, кто именно умер. Еще моя подруга из соседнего класса слышала, как тот повторял, что он бог и всех убьет.

В соседних классах в тот момент тоже тряслись от ужаса дети.

- В этом классе были две мои подруги, - рассказывает другая девочка, чей класс находится рядом.

Одной из них пришлось прыгать в окно. Она серьезно пострадала и даже говорить не может. Нам очень повезло, что он не дошел до нашего кабинета, а потом весь наш класс вывели на улицу. Меня сразу забрали родители. Никто из нас не может успокоиться, я до сих пор плачу.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.

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