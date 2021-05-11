«Учительница нас защищала, а потом узнала, что стреляли в классе ее сына»

19-летний парень устроил стрельбу в школе в Казани

Все еще не понятно, необъяснимо: как могла случиться кровавая бойня в школе в Казани, куда зашел вооруженный человек, взорвал гранату и открыл стрельбу. Погибли дети... Тот, кто пережил драматические события, пытается осознать: это было, было на самом деле. Чудом спасшиеся ученики 9-го класса рассказывают: педагог говорила, что нужно делать, успокаивала ребят. В то время в расположенном через кабинет классе был ее сын. В тот самом классе...

- Мы сидели за задними партами, слышали взрыв и стрельбу, Алия Ренатовна* успела запереть дверь и все это время была с нами, говорила, что все хорошо и написала родителям в чат. И была до того момента, пока в дверь, не застучали спасатели и завучи, сказали, что можно выходить. Когда всё закончилось, и нас уже вывели из здания, она поняла, что класс её сына не выходит на связь, - вспоминает Данияр (имя ученика изменено). – Мы видели, как она звонила, плакала, искала сына, но не могла его найти.

По словам школьников, во время трагедии учительница находилась со своим классом, где является руководителем. Её ребенок учится на год младше, поэтому во время урока они были в разных кабинетах. Всё это время, слыша детские крики и плач, она героически защищала своих учеников и не покидала кабинет, несмотря на то, что где-то в глубине школы был её сын.

По неподтвержденной информации (информация вообще до сих пор очень разнится, данные меняются, официально подтвержденных списков и данных нет, - прим. Ред), школьник серьезно пострадал. Коллеги Алии Ренатовны* пока ничего не говорят, ученики же рассказывают, что узнали о беде в семье их классного руководителя из родительского чата.

Напомним, что утром 11 мая ученики и педагоги казанской гимназии № 175 стали жертвами нападения. Вооруженный огнестрельным оружием 19-летний выпускник этого учебного заведения, отчисленный за неуспеваемость, проник внутрь и устроил кровавый террор.

Он хладнокровно расстрелял ставших у него на пути уборщицу и охранника, затем учительницу и семерых детей. В больницы доставлены по меньшей мере два десятка школьников, многие из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.

* - имя изменено.

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