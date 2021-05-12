Родители детей из школы в Казани, где произошло нападение: «У нас всегда была уверенность в безопасности»

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Татарстан и вся Россия скорбят по девяти погибшим в теракте в казанской гимназии №175. 13 мая начались похороны... тяжело. Но самое тяжелое для родителей погибших, все понимают, впереди – воспоминания, горечь, и боль.

Вместе с тем следователи продолжают разбираться в обстоятельствах трагедии, один из главных вопросов – как вооруженный человек попал в школу? По одной из версий, некоторое время назад школа расторгла договор с ЧОП из-за повышения цен. И в роковой день на входе сидел, грубо говоря, не профессионал – нанятый сотрудник школы Мулланур Мустафин и вахтерша. Насколько же надежно охранялся вход? «Комсомолка» поговорила об этом с отцом одной из учениц (его дочь была в тот же день в школе, ей удалось спастись).

- Нам вовсе никогда не казалось, что охрана была номинальной, - уверяет Равиль . – Даже наоборот. Туда не пускали даже родителей, вообще никого не пускали. Единственный способ пройти – это нажать на кнопку вызова и дождаться консьержа… или охранника, не знаю, кто он точно. Там есть пластиковая прозрачная дверь, которая открывается только изнутри. А охранник наблюдал, кто хочет зайти и пускал или не пускал. Насчет ЧОП, или не ЧОП – понятия не имею. Это вообще не обсуждалось, никто с этим к нам не обращался. Мы и не знаем, ЧОП там или нет. Два человека сидели всегда. Мужчина в синей форме и женщина, которая ключи электронные детям выдавала. Я сам читал в новостях, что школа отказалась от ЧОП, и на входе сидел не профессионал. Что он услышал выстрел и... вышел посмотреть, что происходит – таким образом, открыл вход. Возможно, профессионал поступил бы по-другому. В этом может быть проблема, да. Опять же, а если снаружи происходило что-то, угрожающее детям? Как поступить? Как быстро сообразить в такой ситуации?

- Ваша дочка тоже была внутри?

- У нас до сих пор трясутся руки при этой мысли. Она позвонила, я взял телефон, думал, что-то обычное, и даже не узнал ее голос, когда она сказала: «папа, тут стрельба!». Мы находились дома. Был полный шок, сразу же выехали, помчались туда. В родительском чате - паника. Куча разной информации, непонятно, чему верить, все в истерике. Сначала даже не поверили, но все уже было кончено. Наши дети стояли на улице. Мы просто сгребли ее и уехали.

Вы знаете, у нас всегда была уверенность в безопасности. Но этого подонка не остановили ни дверь, ни замок, ни охранник...

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