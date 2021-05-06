В Туве произошла вспышка COVID-19 среди учителей и школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

Вспышка ковида произошла Монгун-Тайгинском кожууне Тувы. Глава регионального Роспотребнадзора Людмила Салчак сообщает о 13 новых случая заражения. Большая часть заболевших – это учителя и ученики школ. Всего в рамках эпидрасследования было выявлено 321 контактное лицо.

По мнению главы ведомства, всему виной ослабление контроля за противоковидными мерами – пренебрежение масочным режимом и безответственность, как местных жителей, так и руководителей организаций.

- Людмила Салчак предложила приостановить въезды и выезды организованных групп с территории кожууна, запретить проведение любых массовых мероприятий до стабилизации эпидситуации, усилить дезинфекционные мероприятия в трудовых коллективах и домашних очагах, а также на всех объектах, где присутствуют люди, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Теперь за соблюдение всех мер полиция и надзорные ведомства будут следить тщательнее. Кроме того, региональный минздрав направил к эпидочагу специалистов для локализации.