Якутские школы вновь переходят на дистанционное обучение

Также отменяются все спортивные и развлекательные мероприятия в общеобразовательных учреждениях Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске школьники вновь уходят на дистанционное обучение. Как сообщает пресс-служба администрации города, на онлайн формат занятий перейдут учащиеся с 5 по 8 классы. Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Решение принято на заседании оперативного штаба Якутска в связи с ростом количества заболевших COVID-19 во всех возрастных категориях, согласно информации Управления Роспотребнадзора по Республике Саха. Приказ издан Управлением образования Окружной администрации города Якутска и размещен на их сайте.

«В связи переходом на дистанционную форму обучения отменяются очные обучающие занятия в общеобразовательных учебных заведениях вне зависимости от форм собственности. Отменяются все развлекательные, спортивные мероприятия в школах и иных учреждениях, в том числе в учреждениях культуры», - отметил начальник Управления образования Алексей Семенов.