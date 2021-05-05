На севере Красноярского края тело умершего мужчины несколько дней пролежало в ванне с водой. Стоп-кадр видео

Неприятная во всех отношениях история произошла в конце апреля в северном городе Игарке (расположен от Красноярска на расстоянии 1,3 тысячи километров). В истории разбиралась депутат Туруханского районного совета Ольга Лифанова. Она записала видео, которое выложила в местный паблик «Подслушано|в|Игарке». К ней в отчаянии обратились жители одной из пятиэтажек, которые не смогли дождаться помощи от местных властей и управляющей компании.

Ситуация такова: в квартире на третьем этаже жил одинокий немолодой мужчина, 65 лет. Соседи заметили, что несколько дней не видели его, но не придали поначалу этому значения. А потом появился запах, неприятный запах, который ни с чем не спутаешь – трупный. Проблема в том, что он проникает всюду. Быстро избавиться от него не получается, даже хлорка не помогает. Чтобы проветрить помещение, нужно несколько дней, при условии, что источник запаха будет устранен. Люди распахнули настежь окна подъезда, а в квартирах так не сделаешь – в Игарке еще зима, снег лежит.

- Мы позвонили в полицию, - рассказывают соседи. – Те приехали и сразу же вызвали МЧС, потому что дверь надо взламывать. Вскрыли, зашли и сразу же выскочили, чуть не упали внутри в обморок, настолько ядовитый запах там. Только и сказали, что он [сосед] уже весь черный там, лежит в ванне с водой. А сколько дней уже? Мы даже не представляем. Полиция двери опечатала. Что нам теперь делать?

По словам депутата, в управляющей компании и в администрации города решить проблему отказались. Ответили: «У нас нет ритуальной службы в городе. Мы вам ничем не поможем. Вывозите сами».

Помощь пришла в лице местного предпринимателя Ивана Маркова, когда он услышал об этом, дал машину с прицепом, чтобы вывезти тело из квартиры. Но самостоятельно это делать нельзя, нужно соблюдать формальности. На второй день после звонка депутата в прокуратуру и следователям, к подъезду снова приехали сотрудники полиции, на сей раз с перчатками, масками.

- Нет ритуальной службы, нет специализированной техники. Хорошо, что люди почувствовали запах, забили тревогу, стали дозваниваться. Запах такой стоит, что даже на улице мы стоим и чувствуем... Что творится в этом городе, никому дела нет. Никто из представителей власти даже не пришел... Там на месте сейчас четверо сотрудников полиции, ничего пока сделать не могут. Никого из рабочих нет, чтобы его грузить. Это просто издевательство над жителями нашего города.

В настоящее время тело умершего вывезли из квартиры. Но проблема-то остается. А если ситуация повторится? Что как прокомментируют случившееся власти города?

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