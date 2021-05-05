Когда в Красноярске завершится отопительный сезон Фото: Мария ЛЕНЦ

Не успели оглянуться – и вот уже прошла зима, снег растаял. Вот-вот появятся листочки на деревьях. Такое вот лирическое отступление для актуального сейчас вопроса: когда же завершится отопительный сезон.

Если говорить про календарный график, то отопительный сезон в южных и центральных районах Красноярского края длится с 15 сентября по 15 мая. Но это очень условные даты, потому что в реальности все решает погода. Так было всегда. Если среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится плюс 8 градусов и выше, то и глава муниципалитета подписывает соответствующее распоряжение об окончании отопительного периода.

Кстати, большинство котельных в крае сразу же после этого приступают к традиционному ежегодному ремонту сетей и оборудования. В Красноярске, например, первой начинает ТЭЦ-1, которая снабжает теплом Ленинский, Кировский и часть Советского районов (Зеленую рощу).

Добавим, что в 2020-м году население перешло на новый способ оплаты коммунальных услуг – по факту. Таким образом, платежи за летние месяцы теперь будут минимальные, поскольку в самых «тяжелых» строчках – за тепло – будет стоять ноль.

И все же вернемся к погоде. Специалисты гидрометцентра прогнозируют, что средняя температура воздуха в мае ожидается +8,+11, а местами выше средних многолетних значений. В первой декаде месяца: 0, +5 градусов, в середине первой декады +2, +7, днем +10, +15, 6 – 7 мая до +20, +25. В дальнейшем ночью +3, +8. В третьей декаде возможны заморозки до -2 градусов, днем +13, +18, в отдельные дни месяца +7, +12.

Месячное количество осадков ожидается около среднего многолетнего значения. Небольшие, местами умеренные дожди, мокрый снег ожидаются в отдельные дни месяца, во второй пятидневке в отдельных районах возможны сильные осадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График отключения горячей воды в Красноярске на 2021 год

В Красноярске уже сформирован график отключения горячей воды на предстоящий сезон. И, соответственно, начала ремонта сетей и оборудования. Принцип остается прежним: три ТЭЦ, которые снабжают теплом и горячей водой основную часть города, останавливаются по очереди на 10 дней (подробнее).