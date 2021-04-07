График отключения горячей воды в Красноярске на 2021 год

Стал известен график отключения горячей воды в Красноярске на 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске уже сформирован график отключения горячей воды на предстоящий сезон. И, соответственно, начала ремонта сетей и оборудования. Принцип остается прежним: три ТЭЦ, которые снабжают теплом и горячей водой основную часть города, останавливаются по очереди на 10 дней. За это время проводится плановый ремонт и модернизация оборудования. Вместе с тем в городе проводится замена аварийных участков сетей. Затем – испытание. И возвращение к нормальному функционированию.

Первое отключение запланировано с 18 мая, на ТЭЦ-1. Однако добавим, это в том случае, если отопительный сезон. А вдруг май будет прохладным?

Но пока будем иметь в виду принятый график отключений. Итак:

- Красноярская ТЭЦ-1 (Ленинский и Кировский районы, а также часть Зеленой рощи в Советском районе) – с 9 часов утра 18 мая до 9 утра 27 мая.

- Красноярская ТЭЦ-2 (Железнодорожный, Октябрьский и Свердловский районы) – с 9 часов 5 июля до 9 утра 14 июля.

- Красноярская ТЭЦ-3 (Советский район, часть Центрального района, Покровка) – с 9 утра 15 июня до 9 утра 24 июня. (Часть Зеленой рощи – с 20 по 26 июля).

- Котельная КрасТЭК №12 (район Мясокомбината) – с 8 утра 31 мая до 17 часов 2 июня.

- Котельная КрасТЭК №5 (Северо-западный район) – с 23 часов 30 июля до 9 утра 5 августа.

- Котельная РТК – с 9 часов 26 июля до 14 часов 3 августа.

Если будут изменения в графике, о них сообщат дополнительно.