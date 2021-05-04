Бывшего главу Балахтинского района задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

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Экс-руководителя Балахтинского района Леонида Старцева задержали по подозрению в превышении своих должностных полномочий. Как рассказали в СК, в ближайшее время следователи отправятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения бывшему чиновнику.

Силовики считают, что Леонид Старцев, управлявший Балахтинским районом с декабря 2017 года по апрель 2021 дал указания подчиненным оплатить муниципальный контракт с ООО «СМИ», заключенный для строительства 8 квартир молодым семьям и молодым специалистам.

Деньги были перечислены, а это около 4,5 миллионов рублей, но работы выполнены не были. В дальнейшем достройкой квартир занимались сотрудники различных отделов районной администрации на деньги, собранные с предпринимателей в качестве спонсорской помощи.

По результатам проведенной строительной экспертизы квартиры признаны непригодными для постоянного проживания граждан.

Следком принял решение возбудить уголовное дело в отношении Леонида Старцева по статье «злоупотребление должностными полномочиями главой местного самоуправления». В ближайшее время чиновник может оказаться в СИЗО, если суд удовлетворит ходатайство следствия.

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