Экс-главу Балахтинского района арестовали по подозрению в коррупции Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-главу Балахтинского района Николая Юртаева арестовали. По информации пресс-секретаря краевого суда, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 31 мая. Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ).

Что известно по этому делу. В 2016 году, будучи главой района, подозреваемый содействовал тому, чтобы местная компания «Сибирь» получила из районного бюджета субсидии в размере 41,6 миллионов рублей – на строительство молокозавода. При этом владельцем завода является близкий родственник Юртаева, его сын. А это противоречит антикоррупционному законодательству.

Когда это выяснилось, районный суд обязал местных депутатов рассмотреть вопрос об отставке главы региона. Однако тот сам подал заявление об увольнении с поста в ноябре 2017 года, не дожидаясь сессии райсовета. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве следствие и подало ходатайство о помещении подозреваемого под стражу.