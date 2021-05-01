«Дрожал под мокрым снегом и плакал»: после развода хозяев голого песика выбросили на улицу в непогоду

После развода хозяев Чупа оказался на улице. Фото: группа "Лапушки. Потеряшки. Красноярск".

Экстравагантная внешность плюс безграничная преданность, а в глазах тоска… Комнатный пес по кличке Чупа оказался никому не нужен после развода хозяев. Не помогла даже порода – китайскую хохлатую – миниатюрную, с голым тельцем – просто-напросто выставили за дверь в непогоду. Выживай, как можешь! Историю Чупы рассказали в группе «Лапушки. Потеряшки. Красноярск».

Первой Чупу приметила прохожая, она выгуливала свою собаку.

- Холодно, промозгло, с неба валит мокрый снег. И под этими хлопьями мечется песик, китайская хохлатая. Причем не пуховка – голая! Вы представляете? Спасибо, девушка не прошла мимо, связалась с зоозащитниками, я взяла бедолагу к себе на передержку, - поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск» волонтер Татьяна.

Позже выяснилось: песика зовут Чупа. И он поневоле стал заложником развода хозяев. Семья распалась, бывшие супруги разъехались. Часто бывает: в таких ситуациях не могут поделить питомца, спорят, у кого ему жить. С Чупой получилось наоборот, от него отказались сразу оба.

Оказался в заложниках

Куда деть собаку после развода, долго не раздумывали. Определили в первую попавшуюся хорошую семью. Казалось бы, что еще надо?

- Но нет, внезапно бывшая хозяйка Алина* одумалась, - говорят волонтеры. – Вернулась и забрала питомца. «Китайцы» привязаны к семье безумно, сколько радости было! Только вот хватило Алину ненадолго. Понянчилась – надоело. И она увезла Чупу бывшему, Гене: вместе заводили, сам и разбирайся.

Верный песик стал не нужен никому. Фото: группа "Лапушки. Потеряшки. Красноярск".

Времени да и желания заниматься с собакой у мужчины не было. Вот и нашел выход – отдал Чупу родителям. Рассудил так: они живут в частном доме, места на всех хватит.

Скребся в закрытую дверь

Но любви и заботы от «бабушки» с «дедом» песик так и не дождался. Месяцами был на самовыгуле, его отпускали на улицу, оставляли, даже не вспоминали.

- В один из дней Чупа пришел домой, а дверь оказалась закрыта, - продолжают зоозащитники. – По словам местных, сколько ни скребся, ни просился обратно, ему и не отворили. Так совершенно комнатный песик – умнющий, ласковый верный – сделался уличным.

Благо попал на глаза человеку, которому было не все равно. Сейчас Чупа на передержке. Но ему очень нужен свой дом. В помещении еще пять собака, малыш переживает, постоянно в стрессе.

- Пережил он много, но все-таки ждет своего человека, - говорит Татьяна. – Мы пытались выйти на семью, приютившую его после развода бывших хозяев. Но там нам тоже сказали - нет, не возьмем, хватит. А парень ооочень хороший. Выгул на отлично, дома никаких меток. Пока не кастрирован, но процедура будет проведена. Пристраивается единственным животным, других собак не жалует, особенно маленьких. Отдавать будем по договору – с ненавязчивым отслеживанием судьбы. Хозяин, найдись!

КОНКРЕТНО

Если вы хотите взять Чупу в свою семью, пишите 8 913 045 20 04 (вотсап) или звоните 8 902 968 91 47, Татьяна.

(*имена хозяев изменены - по закону).

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