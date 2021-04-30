«Да бред все это»: житель Красноярска убил приятеля во время ритуала по примирению с женой

Житель Красноярска убил приятеля во время оккультного ритуала. Фото: пресс-служба следственного управления Астраханской области

Два дня в Астрахани искали 34-летнего Дениса Д.* (здесь и далее имя изменено). Незадолго до этого он поссорился с женой, она ушла из дома, а молодой человек сильно переживал по этому поводу. Но чтобы уехать куда-то, ничего не сказав родным? Нет, на него это не похоже, не иначе, как что-то случилось – придя к такому выводу, родные написали заявление в полицию. Там начали поиск.

Была информация, что перед исчезновением астраханец общался с 32-летним Антоном, который недавно приехал из Красноярска. И когда взяли сибиряка в разработку, выяснилась страшная правда. Вечером 26 апреля Денис позвал приятеля с собой, за город. Пояснил, что хочет провести обряд, чтобы жена вернулась домой. Якобы встречался с гадалкой, та велела: нужно выбрать в лесу безлюдное место и там закопать личные вещи, свои и жены. Потом прочитать заговор и тогда жена вернется.

Денис настолько сильно в это верил, что друг согласился помочь. Когда приехали в лес, брошенный муж начал проводить обряд. Антон Красноярска сначала смотрел на происходящее, а потом не выдержал и в резкой неприятной форме высказал все, что он обо всем этом думает – и о колдовском обряде, и о жене.

Начавшаяся ссора переросла в драку. В руках у Антона оказался топор. Как показала экспертиза, он не менее четырех раз ударил потерпевшего в область головы и шеи. А когда убедился, что тот умер, забросал тело ветками и скрылся.

Устанавливая личность подозреваемого и запрашивая информацию о нем, астраханские следователи выяснили, что полиция Красноярского края объявила его в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве. В настоящее время он находится под стражей.

У себя в Красноярске мужчину объявили в федеральный розыск. Фото: пресс-служба следственного управления Астраханской области

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