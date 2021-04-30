Пока, Турция: ТОП-5 озер Красноярского края, которые вы должны посетить на майские праздники Фото: Мария ЛЕНЦ

Весть о долгих майских каникулах «взорвала» Красноярск. Люди начали отчаянно готовиться к нежданно выпавшему счастью. И все вокруг благоволит к отдыху: ковидных ограничений особо нет, места, куда можно отправиться на пикник – есть, а погода обещает быть стабильной.

Но в редкие дни отдыха иногда хочется уединения с природой, а уж этого в огромном крае хватает. Отдых на озерах давно стал традиционным для каждого сибиряка, и майские праздники – это еще один шанс почувствовать себя Робинзоном Крузо.

«КП-Красноярск» составила ТОП-5 озер, которые нужно посетить на майские праздники 2021 года.

Озеро Улюколь

Улюколь Фото: Мария ЛЕНЦ

Озеро находится в Дзержинском районе Красноярского края в 11 км от села Михайловка.

Улюколь – небольшое озеро. Оно овальной формы, площадь составляет около 4,3 кв.км. Глубина – около 3 метров. Берега местами песочные, местами – глиняные.

В районе не так много водоемов, поэтому среди местных жителей Улюколь популярное место отдыха. Однако для жителей Красноярска, оно до сих пор уступает в популярности знаменитым озерам Хакасии.

Рыбалка:

Порыбачить к этому озеру регулярно съезжаются жители всех окрестных поселков и деревень, причем, как летом, так и зимой. Здесь хорошо ловятся карась и окунь.

Отдых:

Озеро окружено красивейшим сосновым бором и березовыми рощами с запада и бескрайними полями – с востока. То есть, турист может отдохнуть на том берегу, который будет ему по душе. Еще больше к умиротворению располагает расположение озера – вдали от цивилизации. Однако и здесь можно отдохнуть с комфортом. Рядом расположены базы отдыха.

Озеро Тагарское

Тагарское Фото: Мария ЛЕНЦ

Лечебное озеро находится в 14 км от Минусинска у трассы Абакан-Кызыл.

Тагарское – озеро скромных размеров – около 3 кв.км. Окружено оно полями и холмами, кроме южной части, к которой примыкает Кривинский бор.

Рыбалка:

В этих целях озеро не используется, так как оно слабосоленое. В связи с этим, живностью оно не балует.

Отдых:

Тут другое дело. Тагарское озеро издревле считается целебным. Ил и минеральные источники водоема используются в лечебных целях. Кроме того, рядом находится профилакторий. Особой популярность озеро пользуется летом, но весной отдых там особо ценен, так как толп народа точно не будет.

Озеро Карасевое

Карасевое Фото: Мария ЛЕНЦ

Карасевое – совсем маленькое озеро в 0,5 кв.км, которое находится в Шарыповском районе. С виду неказистый водоем полюбился многим местным, но среди жителей Красноярска оно каким-то успехом не пользуется, а зря.

Рыбалка: именно в этом Карасевому равных в Красноярском крае найдется едва ли. Несмотря на небольшие размеры, рыбы в нем очень много. Особо искушенные любители такого отдыха могут рыбачить на озере месяцами безвылазно!

Отдых: только рыбалка. Что тоже, к слову, отдых. Можно полюбоваться видами – оно находится в густом лесу, а рядом и вовсе есть источник чистейшей питьевой воды.

Озеро Монастырское

Фото: Антон Никитин/ Монастырское

Легендарное озеро находится в 30 км от Енисейска, недалеко от деревни Плотбище. Масштаб составляет 0,2 кв.км. Находится среди леса и нескольких храмов.

Рыбалка:

Озеро богато разной рыбой, так что рыбалка здесь получиться может очень даже приличной.

Отдых:

Монастырское озеро является памятником природы краевого значения. Из-за повышенного содержания железа, оно имеет красный оттенок. Среди местных есть поверье, что озеро это – целебное, но наверняка сказать не может никто.

Оно являлось местом паломничества христиан из-за своей истории, якобы, в 1920-х годах здесь разрушили храм, а защитников убили и утопили. Оно считается святым местом. Но и не религии ради туда также можно съездить, рядом расположены кемпинги для туристов.

Озеро Голубое

Фото: Ирина Первушина/ Голубое

Это небольшой искусственный пруд в поселке Подгорный, который входит в ЗАТО Железногорск. 50 лет назад его создали работники местного химического завода. Всего в 40 км от Красноярска.

Рыбалка:

Данные об этом доподлинно неизвестны, но вообще, рыбы там не очень много. Оно и понятно… озеро-то искусственное.

Отдых:

С этим получше. Для туристом обустроены специальные места для кемпинга, а рядом даже расположены МАФы – фигуры дельфина, бегемота и крокодила, которые полюбились, как местным жителям, так и приезжим.

Кроме того, вокруг озера живописно раскинулись горы. Подгорновцы и вовсе считают, что это место ничем не уступает даже красноярским Столбам.

ВАЖНО!

В Красноярске и практически во всех районах края объявлен особый пожароопасный режим! На природе и даже на собственных дачах нельзя разводить открытый огонь. Это может привести к пожару. Нарушителей ждут штрафы до 5 тысяч рублей. Берегите природу!

Но если желание пожарить шашлыки является непреодолимым, то со списком разрешенных мест можно ознакомиться по ссылке.