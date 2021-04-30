«Диктант Победы» написали более 10 тысяч жителей Красноярского края

В Красноярском крае акция состоялась уже в третий раз. Организаторами выступили «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Диктант Победы можно было написать как очно, так и в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф. Участники прекрасно справились со всеми 25 заданиями – отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне, о великих советских полководцах, вспоминали общую историческо-патриотическую летопись страны и историю нашего края.

География акции ежегодно расширяется и количество участников постоянно растет. В 2021-м году в Красноярском крае акция охватила более 230 площадок и более 10 тысяч жителей региона. Самой массовой площадкой, объединившей в этом году участников всех возрастов, стал музей Мемориал Победы в Красноярске. Вместе со школьниками, молодежью и ветеранами Диктант здесь писали и депутаты разных уровней.

Виктор Зубарев, депутат Государственной думы

Участник акции - депутат Государственной думы Виктор Зубарев, в частности, отметил: «Очень рад, что Диктант Победы становится объединяющей силой для нашей страны, нашего края! Буквально неделю назад Президент Владимир Путин отметил большое значение исторической памяти для россиян. Мы должны знать свою историю, культуру, традиционные ценности. Сибиряки - красноярцы внесли огромный вклад в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. Сотни тысяч наших земляков участвовали в сражениях с нацистами, освобождали города СССР и Европы, брали Берлин, Вену и Будапешт. Они совершили множество подвигов. Не меньшим было значение работы на фронт и в тылу. Поэтому – Диктант Победы для нас не только возможность проверить свои знания событий Великой Отечественной, но и наглядно показать то, что мы помним и гордимся нашими предками! И так будет всегда!», - отметил депутат Государственной думы Виктор Зубарев.

Диктант в музее Мемориал Победы написал и секретарь красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Алексей Додатко, секретарь красноярского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Мы видим, что эта акция важна не только потому, что нужно гордиться своей страной и знать ее историю. Она важна и потому что она востребована людьми. Партия «Единая Россия» в этом году организовала более 200 площадок. На каждую из них пришли люди, те, кто хочет написать Диктант и показать этим, что они помнят о подвиге своих предков, знают и гордятся отечественной историей. Я пишу Диктант уже второй раз и хочу вдохновить всех, кто еще не решился. События Великой Отечественной войны – это события, которые до сих помнят и люди моего поколения, и более молодые люди, через историю своих близких, своих дедов и прадедов, и, на самом деле, это очень помогает написать Диктант. Поэтому дерзайте!», - призвал Алексей Додатко.

Примечательно, что в этом году акция состоялась и в обновленном здании Дома дружбы народов. Здесь в Диктанте Победы участвовали представители разных национальностей, многие из которых пришли в традиционных национальных костюмах. Вместе с ними в акции приняла участие и депутат Законодательного собрания Вера Оськина.

Вера Оськина, депутат Законодательного собрания

«Мне повезло - выпала честь писать диктант Доме дружбы народов, в многонациональной семье народов, проживающих в нашем крае. Победа для меня - святой праздник, праздник со слезами на глазах. Участников Великой Отечественной войны в живых остается все меньше и меньше. Нам с вами, друзья, предстоит сохранять память о войне, память о народе-победителе, освободившем от фашизма не только Отечество, но и страны Европы, о его подвиге... О Подвиге простого солдата. Эту память мы должны бережно передать подрастающему поколению, чтобы вечно помнить о тех, кто погиб на полях сражений, был замучен в фашистских застенках, не выдержал надругательств в концлагерях, умер от голода или холода. На Алтаре Победы более 27 миллионов жизней... Еще не похоронен последний солдат, останки их ежегодно поднимают поисковики. А это значит, что война для нас еще не закончилась. Нет в России такой семьи, где бы не памятен был свой герой. Помним, гордимся...», - сказала Вера Оськина.

В этом году вместе со школьниками деревни Зыково в Березовском районе проверил свои знания депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Юрий Швыткин, депутат Госдумы

«Приближается 76 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 года - день, определивший судьбу мира. День славы и гордости - за нашу страну, наш великий народ, победивший фашизм. Но, сколько бы времени ни прошло, мы никогда не забудем подвига наших отцов и дедов! Поддерживаю идею проведения такой акции, нацеленной на привлечение общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодёжи. Призываю всех изучать историю нашего государства!», - отметил Юрий Швыткин.

В клубе закаливания "Енисейские моржи" тоже было много участников. Именно здесь проверяли свои знания об истории страны и края несколько десятков красноярских любителей ледяной воды. На этой же площадке присоединился к участникам Диктанта Победы и депутат Законодательного Собрания Александр Новиков, который после акции даже окунулся с моржами в ледяной Енисей.

Александр Новиков, депутат Законодательного Собрания

«Меня пригласили на уникальную площадку - в клуб закаливания «Енисейские моржи». Вопросы - не из легких, но это была отличная тренировка памяти. Знание истории Подвига своей страны - это, действительно, очень важно! Масштабы акции даже в нашем крае, конечно, поражают. Мы все объединились для того, чтобы отдать дань уважения великому празднику Победы. И, конечно, я не смог остаться в стороне и вместе с активистами клуба окунулся в воду! Бодрит! Спасибо организаторам за такую замечательную акцию!», - сказал депутат.

На площадке, организованной прямо на обувной фабрике Ионесси, вместе с коллективом и ветеранами фабрики, Диктант писали учащиеся гимназии №16 и Института искусств. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Петр Пимашков поприветствовал участников акции.

Петр Пимашков, депутат Госдумы от партии «Единая Россия»

«В Диктанте содержатся вопросы на знание основных вех истории Великой Отечественной войны, к событиям которой сопричастен каждый из нас. Воевали на фронте наши отцы, деды, прадеды, работали на заводах и на колхозных полях наши матери и бабушки. Очень важно знать свою историю и не забывать о тех страшных событиях», - сказал депутат.

И, пожалуй, одна из самых уникальных площадок этого года, где прошел Диктант Победы была в государственном природном заповеднике «Тунгусский» в Эвенкийском автономном округе. 30 июня 1908 года в этом районе упало и взорвалось космическое тело - явление, которое вошло в историю, как «Тунгусский метеорит».

Радует, что в патриотической акции приняли участие все города и районы Красноярского края. Диктант писали и школьники, и ветераны, участвовали организации и целые коллективы предприятий, поддержали общественные объединения и молодежные организации.

Великий Подвиг народа и Великую Победу должны помнить от мала до велика, и память эту передавать от поколения к поколению!