Справка для дежурной группы в детские сады Красноярска в майские праздники 2021: как написать заявление Фото: Мария ЛЕНЦ

После объявления о том, что детские сады с 4 по 7 мая работать не будут, красноярцы задались вопросом, как быть родителям, которые в период праздников будут трудиться? Рассказываем, какая нужна справка для дежурной группы в детские сады Красноярска в майские праздники 2021.

Напомним, что минобр рекомендовал детсадам, школам, техникумам и учреждениям дополнительного образования не работать в дни с 4 по 7 мая. Однако краевые и городские власти не забыли о родителях, чьи трудовые будни продолжатся в праздники.

Так, для детсадовцев, чьи родители будут работать в праздники, организуют специальные группы.

Руководство дошкольных учреждений должно опросить родителей воспитанников, чьи дети нуждаются в посещении детсадов. После этого каждый детский сад должен составить план приема таких малышей.

В краевом минобре «КП-Красноярск» рассказали, что никаких документов для этого собирать не надо. Родителям хватит заявления в устном или письменном виде. Единого образца не существует. Его формат определяет каждое учреждение индивидуально.

В ведомстве добавили, что закрытие учреждений образования с 4 по 7 мая необходимо предотвращения распространения коронавируса.

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