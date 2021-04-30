Как будут работать школы и детские сады в майские праздники в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

После объявления длительные майских каникул, краевой минобр рекомендовал с 4 по 7 мая сделать выходные дни для школ, техникумов и учреждений допобразования. Соответствующие рекомендации ведомство разослало образовательным учреждениям 28 апреля. Рассказываем, как будут работать школы и майские в Красноярске 2021.

Будут ли работать учреждения образования в майские праздники в Красноярске?

Как сообщает пресс-служба мэрии Красноярска, что ни школы, ни детсады с 4 по 7 мая работать не будут.

Как будут работать школы и детские сады в майские праздники в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако о родителях, которые работают в период майских каникул, не забудут.

Руководитель главного управления образования Красноярска Татьяна Ситдикова сообщает, что для детей из работающих в майские семей, будут открыты группы. Как они будут работать, решат заведующие детсада. Руководство дошкольных учреждений должны самостоятельно опросить родителей воспитанников, нуждающихся в посещении детсадов с 4 по 7 мая, чтобы избежать дополнительной бумажной волокиты.

Нужны ли справки для зачисления детей в «праздничные» группы детсадов?

В министерстве образования Красноярского края «КП-Красноярск» рассказали, что единого образца справки в детский сад на работу в праздники нет. Формат заявления индивидуально разрабатывает руководство детского сада. Оно может быть как в устном, так и в письменном виде.

Кроме того, в ведомстве добавили, что никаких справок для зачисления детей в «праздничные» группы министерство не рекомендовало. Достаточно лишь одного заявления от родителей.

Зачем понадобилась эта мера?

В пресс-службе мэрии Красноярска сообщают, что дополнительные дни отдыха введены для предотвращения распространения коронавируса.

Как будут работать школы и детские сады в майские праздники в Красноярске 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Дополнительно

Кроме того, перенесена дата проведения итогового сочинения для выпускников с 5 на 12 мая. Напомним, что 5 мая должны были писать ученики, которые по уважительной причине не смогли сделать это 15 апреля.

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