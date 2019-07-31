Из-за плохой погоды в Иркутске самолет из Красноярска в Новосибирск задержали на 5 часов

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-31T12:38:58+03:00

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Из-за плохой погоды в Иркутске самолет рейсом Красноярск – Новосибирск задержался на 5 часов. Какое отношение к этому имеет Иркутск, пояснили в пресс-службе аэропорта «Красноярск». Дело в том, что самолет авиакомпании S7, который приземлился здесь из «Толмачево» накануне, должен был отправиться дальше в Иркутск. Но, получив метеосводку, экипаж принял решение задержаться и переждать в Красноярске. Следовательно, в Иркутск прилетел с опозданием и вернулся – тоже с опозданием. И он не единственный – этим утром там задержали 10 самолетов.

Добавим, что из-за лесных пожаров в Красноярском крае, Иркутской области и в Забайкалье значительно ухудшились условия видимости. Самолеты периодически задерживаются или совершают посадку на запасных аэродромах. Так, на прошлой неделе аэропорт Абакана принял несколько самолетов, летевших из Москвы в Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU