Пасха в Красноярске 2021: расписание богослужений с 1 по 9 мая Фото: Мария ЛЕНЦ

2 мая в городе начнется празднование главного православного праздника. Тысячи верующих отправятся в храмы, а развозить по домам их будут бесплатные автобусы. Публикуем список богослужений с 1 по 10 мая на Пасху в Красноярске 2021.

1 мая – Великая суббота

В 8:00 часов начнется Божественная литургии в Покровском кафедральном соборе на Сурикова, 26. Пройдет первое освещение куличей и пасок.

Пасхальная заутреня начнется в 23 часов. В 0:00 часов начнутся Крестный ход и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста. Начало – в храме в честь Рождества Христова на Щорса, 44.

2 мая – Светлое Христово Воскресение. Пасха

В 17 часов в Храме Рождества Христова на Щорса, 44 пройдет Великая Пасхальная вечерня. В мероприятии примет участие духовенство Красноярской епархии. Архипастырь, духовенство и паства встретят Благодатный огонь.

3 мая – начало Святой седмица

В Красноярске в этот день службы не планируется. В 9 часов начнется Божественная литургия в Соборе Михаила Архангела в Железногорске на 60 лет ВЛКСМ, 31.

4 мая – Вторник Светлой седмицы. Иверской иконы Божией матери

В 9 часов в Красноярском Трехсвятительском храме на Свердловской, 30 состоится Божественная литургия.

5 мая

В Красноярске службы вновь не планируется. Божественная литургия начнется в 9 часов в Казанском соборе Ачинска на Карла Маркса, 21.

6 мая

Очередная божественная литургия начнется в 9 часов в Храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Академгородке, 4А.

7 мая – пятница светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»

В Красноярске службы вновь не планируется. Божественная литургия состоится в Введенском храме Сосновоборска на Ленинского комсомола, 15. Начало в 9 часов.

8 мая

Божественная литургия пройдет в Дивногорске в Знаменском храме на Бориса Полевого, 32 в 9 часов.

В Красноярске состоится Всенощное бдение. Оно пройдет в Покровском кафедральном соборе на Сурикова, 26 в 17 часов.

9 мая – Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы

Божественная литургия начнется в 07:00 часов в Покровском кафедральном соборе на Сурикова, 26.

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