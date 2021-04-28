Пасха в Красноярске 2021: как будут ездить автобусы Фото: Мария ЛЕНЦ

В ночь с 1 на 2 мая городе будут работать бесплатные шаттлы. В дептрансе рассказали, как будут ездить автобусы в Пасху в Красноярске 2021.

В какое время будут ездить автобусы в Пасху в Красноярске 2021

Бесплатные автобусы начнут работать в 3:15 часа 1 мая. С 2:45 часов четыре автобуса будут стоять у храма Рождества Христова на Щорса. Все автобусы пойдут по разным направлениям.

Маршрут №1

Фото: мэрия Красноярск

Храм Рождества Христова – ул. Мичурина – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Тамбовская – ул. Шевченко – ул. Амурская – ул. Суворова – ул. Мичурина – ул. Павлова – ул. 60 лет Октября, 169а.

Маршрут №2

Фото: мэрия Красноярск

Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – ул. Московская – пр. им. газеты «Красноярский рабочий» – ул. Матросова – ул. Свердловская – пер. Кривоколенный – ул. 60 лет Октября, 169а.

Маршрут №3

Фото: мэрия Красноярск

Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Авиаторов – ул. Партизана Железняка – ул. Аэровокзальная – ул. Взлетная – ул. 78 Добровольческой бригады – ул. 9 мая – пр. Комсомольский – ул. Краснодарская – пр. Металлургов – ул. Тельмана – ул. Воронова – ул. Гайдашовка – Енисейский тракт – мкрн. Солнечный.

Маршрут №4

Фото: мэрия Красноярск

Храм Рождества Христова – ул. Щорса – ул. Мичурина – Октябрьский мост – ул. Партизана Железняка – ул. Белинского – ул. Ленина – ул. Железнодорожников – пр. Свободный – ул. Ладо Кецховели – ул. Копылова – ул. Высотная – ул. Тотмина – ул. Калинина, 84.

Еще один автобус также после окончания богослужения пойдет от Свято-Успенского монастыря до Удачного. Шаттл поедет через СФУ до Ветлужанки, затем в центр через Копылова, и далее – на правый берег – через Матросова до 60 лет Октября.

Маршрут №5

Фото: мэрия Красноярск

Свято-Успенский мужской монастырь – ул. Лесная – пр. Свободный – ул. Лесопарковая – ул. Чернышева – ул. Гусарова – ул. Мирошниченко – ул. Елены Стасовой – ул. Высотная – ул. Красной Армии – ул. Копылова – ул. Профсоюзов – пр. Мира – ул. Вейнбаума – Коммунальный мост – ул. Матросова – ул. 60 лет Октября, 169а.

Добавим, что по информации департамента горхозяйства, дорожных перекрытий ни на Пасху, ни на 1 мая в Красноярске не планируется.

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