35-летний житель Красноярска может получить срок за бурную деятельность в соцсетях. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск от собственного источника, работает он водителем погрузчика, ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. И вот 13 января 2021 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум эпизодам части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).Известно, что на страничке в соцсети он разместил материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности «в отношении социальной группы, по признаку принадлежности к профессии». Позже в одном из красноярских пабликов он написал комментарии «содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении лиц, выделенных по национальному признаку».Известно, что мера пресечения в отношении подозреваемого не избиралась. НО у него изъяли системный блок персонального компьютера, планшет, три смартфона, три флеш-карты, три сим-карты.Расследование ведет СО УФСБ по Красноярскому краю.