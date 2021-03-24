Житель Красноярска собирал деньги для экстремистов Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Красноярска на днях было передано в суд. Мужчину обвиняют в организации деятельности запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации. Речь идет о секте «Свидетели Иеговы», которая решением Верховного суда РФ признана экстремистской.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, установлено, что в период с июля 2017 по июль 2018 года обвиняемый активно занимался вербовкой в организацию новых адептов. Проводил религиозные собрания, снабжал их литературой. И, разумеется, собирал пожертвования для нуждающихся «братьев и сестер». На самом деле эти деньги уходили выше, к тем, кто руководит организацией за пределами Красноярска.

Вычислили обвиняемого сотрудники Управления ФСБ по краю. Его вину затем подтвердили на допросах свидетели и очевидцы. Собрано достаточное количество оперативных материалов. Так что за пособничество экстремистам мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.