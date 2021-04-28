Красноярские депутаты просят горожан привиться от клещевого энцефалита

Фото: Горсовет Красноярска

Однако депутаты горсовета просят администрацию муниципалитета уделить теме акарицидной обработки Красноярска пристальное внимание. Как рассказал народным избранникам на комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни руководитель департамента горхозяйства (ДГХ) Алексей Фоминых, подрядчик, который будет заниматься акарицидной обработкой муниципальных земельных участков, уже выбран. Фоминых пояснил, что после изучения коммерческих предложений была определена стартовая цена контракта – 2,1 миллиона рублей. Аукцион выиграла компания «ДезАр», которая упала в цене на 82 процента, предложив выполнить работы за 375 тысяч рублей. Такое снижение вызывает опасения – сможет ли подрядчик исполнить обязательства, учитывая, что контракт должен исполняться с 4 мая по 15 октября, а площадь обработки составляет 460 гектаров. На заседании комиссии было решено, что департамент усилит контроль над ситуацией.

По мнению председателя комиссии Андрея Модестова, необходимо довести до горожан график обработки отдельных земельных участков, опубликовав его на сайте администрации и в газете «Городские новости». Депутат Наталья Каптелинина полагает, что начать обработку муниципальных территорий нужно с мест, где больше всего людей, это остров Татышев, Столбы и Гремячья Грива.

Фото: Горсовет Красноярска

Вместе с тем, депутат Семён Сендерский считает важным контролировать обеспеченность города иммуноглобулином – препарата, с дефицитом которого Красноярск столкнулся в прошлом году. Как пояснила на заседании комиссии главный эпидемиолог краевого минздрава Наталья Бахарева, 2,5 тысячи доз уже доставлены во все медучреждения края, планируется закупить еще тысячу доз. Минздрав помогает создать резерв вакцины в страховых компаниях. Депутат Константин Сенченко уверен, что необходимо донести до людей информацию о важности профилактики клещевого энцефалита и других заболеваний, которыми человек может заразиться от клещей, и всячески призывать горожан к вакцинации.

Кроме того, депутаты попросили администрацию города провести переговоры с собственниками частных зон отдыха, парков и скверов, санаториев, расположенных на территории Красноярска. Тратить бюджетные деньги на обработку этих площадей нельзя, предприниматели должны позаботиться о своих земельных участках самостоятельно. То же касается и садоводческих товариществ, где владельцами земли являются красноярцы. Депутаты считают, что с собственниками частных участков нужно организовать разъяснительную работу.

– Пока острой проблемы с клещами в Красноярске нет, - говорит председатель профильной комиссии Андрей Модестов. – Но не зря говорят: надейся на лучшее, а готовься к худшему. Поэтому мы просим администрацию города предусмотреть дополнительные возможности для обработки земельных участков, которых пока нет в списке, подготовленном Роспотребнадзором. Также рекомендуем мэрии запланировать новые торги по поиску подрядчика, если уже выбранная компания не справится с задачей.