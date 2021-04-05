Дачные автобусы в Красноярске 2021: когда запустят маршруты Фото: Мария ЛЕНЦ

Дачные автобусы в Красноярске начинают свою работу. В городской администрации сообщают, что весенние дачные маршруты будут перевозить дачников с 15 апреля. Расписание движения сезонных автобусов можно узнать на сайте «Красноярскгортранса» в разделе «Актуально» и в салонах маршруток. По этому расписанию автобусы будут двигаться до 30 апреля.

Возить пассажиров на дачи у Кузнецовского плато и Полигона будут сразу 5 дачных автобусов: №18, 18С, 40, 40А, 40С. Еще два рейса будут представлены городским транспортом – автобусами маршрутов №37 и №19. Их продлят до садовых сообществ «Гренада» и «Южное» в западном направлении.

Схема движения дачных автобусов в Красноярске 2021:

№ 18 «Предмостная площадь – Сады»: «Красраб», Корнетова, Московская, Мичурина, Кутузова, Монтажников, автодорога на Кузнецовское плато, Сады, Верхние Черемушки.

№ 18С «Красфарма – Сады»: 60 лет Октября, Павлова, Мичурина, Кутузова, Монтажников, автодорога на Кузнецовское плато, Сады.

№ 40 «Предмостная площадь – Полигон»: «Красраб», Корнетова, Московская, Мичурина, Кутузова, Монтажников, Садовая (Полигон) Полигон.

№ 40А «Автовокзал «Восточный» – Мичурина – Полигон»: «Красраб», Коломенская, Московская, Мичурина, Кутузова, Монтажников, Садовая (Полигон), Полигон.

№ 40С «пл. Котельникова – автовокзал «Восточный» – Сады – Полигон»: Московская 32/2 – Волгоградская – Мичурина – Московская – «Красраб» – автовокзал «Восточный»» – Тамбовская – Говорова – Аральская – Амурская – Даурская – автодорога на Кузнецовское плато – Садовая (Полигон) – Полигон.

Фото: дептанс Красноярска/расписание автобусов

В мэрии Красноярска напоминают, что дополнительную информацию о движении маршрутов можно узнать в круглосуточном режиме в Центральной диспетчерской службе гортранса по следующим номерам: 256-84-00 и в Call-центре – 223-55-56.

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