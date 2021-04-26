В Красноярске увеличивают количество рейсов на дачных маршрутах

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В Красноярске активно близится дачная пора, а значит, сезонные маршруты переходят на постоянный режим работы. Как сообщают в администрации города, с 1 мая увеличится количество рейсов и автобусов для дачников.

- В связи с наступлением весеннего сезона количество рейсов на маршруте №18 («Предмостная площадь – Сады») в выходные дни увеличат в 3,5 раза и добавят два автобуса. В 2,5 раза увеличат количество рейсов на маршруте №40 («Предмостная площадь – Полигон») и удвоят количество подвижного состава. На маршрутах №40А («А/в «Восточный» – ул. Мичурина – Полигон»), №40С («пл. Котельникова – а/в «Восточный» – Сады – Полигон») и №18С («ОАО Красфарма – Сады») добавятся от 2 до 4 рейсов в субботу и воскресенье, - рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска.

Без изменений останется расписание движение автобусов продленных рейсов маршрутов №19 и №37, этот факт согласован с садовниками.

Напомним, что для красноярских дачников предусмотрены сразу 5 городских маршрутов в направлении садовых обществ, расположенных в районе Полигона и Кузнецовского плато: №18, 18С, 40, 40А, 40С. Также на весенне-летний период продляются схемы движения нескольких рейсов двух регулярных автобусных маршрутов: №37 – до садового общества «Гренада» и №19 – до садового общества «Южное».