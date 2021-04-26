Теплоэнергетики начинают готовиться к завершению отопительного сезона: что важно знать жителям

Фото: ИВАНОВА Диана

Жители городов в прямом эфире смогли задать вопросы теплоэнергетикам, высказать свои замечания и пожелания.

В Красноярске Единый день контроля состоялся в пресс-центре «Комсомольской правды». На вопросы жителей ответили Сергей Иванов, директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске, Виталий Вандакуров, заместитель директора теплосбытового подразделения СГК в Красноярске и Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК.

Основные вопросы, которые задавали красноярцы, были о взаимодействии с управляющими компаниями, суммах в квитанциях, поверке счетчиков на воду. Жалоб на низкую температуру в квартирах минувшей зимой на этот раз не поступило. Наоборот, некоторые люди пишут, что слишком жарко.

Сергей Иванов, директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

? Можем подвести предварительные итоги, рассказать об особенностях этого отопительного сезона? Зима была холодная. Как справились?

Сергей Иванов:

- Отопительный сезон еще продолжается, но мы уже видим, что зима и начало весны холоднее предыдущих. Особенно это заметно по среднемесячным температурам января и марта. Но на состояние теплосетей и количество порывов морозы существенно не повлияли. С начала отопительного сезона мы устранили 390 повреждений. В абсолютном значении это на 27 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Связано это с тем, что в 2020 году Красноярская теплотранспортная компания взяла на обслуживание более 370 километров муниципальных теплосетей. Если брать удельный показатель, то количество повреждений на 100 километров снизилось с 23 до 20. То есть можно говорить, что наша планомерная работа дает эффект, мы постепенно снижаем аварийность. Это мы также четко видим по снижению количества жалоб от управляющих компаний — в этом году их было на 40% меньше, чем в прошлом.

? Впервые в 2021 году жители за отопление по факту его потребления. Как жители реагируют на это нововведение?

Виталий Вандакуров:

- Во-первых, в сентябре Красноярск перешел на оплату теплоснабжения по факту ежемесячного потребления, и сама по себе смена способа расчетов вызывает у людей много вопросов.

Во-вторых, все запомнили аномально холодный январь и его высокие суммы в квитанциях. При этом люди еще не видели приятного «бонуса» в виде нулевых начислений за летние месяцы, когда фактически услуга отопления предоставляться не будет. Поэтому их сомнения и страхи понятны, и мы готовы при необходимости пояснять индивидуально, как происходят расчеты платы за теплоснабжение.

Хочу сказать, что множество вопросов прояснится, если внимательно изучить «платежку». Например, жители часто путают начисление за отчетный период и сумму к оплате, которая выставляется с учетом долгов за прошлые месяцы. Или не знают, где посмотреть энергопотребление дома, чтобы сравнить его с предыдущим месяцем.

(о том, как читать квитанцию - Квитанции придуманы, чтобы нас запутать! Разбираемся в платежке за коммунальные услуги от СГК)

Виталий Вандакуров, заместитель директора теплосбытового подразделения СГК в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана

? В марте было не так холодно, как в феврале и январе, но суммы большие. Почему так? Ксения, Свердловский район.

Виталий Вандакуров:

- Есть календарный месяц март, а есть так называемый расчетный период, в который управляющие компании передают в СГК показания общедомовых приборов учета. Обычно УК это делают 23-25 числа месяца, а показания могут снять еще раньше — числа 19-20.

Таким образом «хвост» от прошлого месяца влияет на сумму в текущем расчетном периоде. И иногда такое влияние может быть достаточно ощутимым. Так, последняя холодная неделя февраля отразилась в квитанции за март. Осенью будет обратная ситуация — «хвосты» более теплых месяцев снизят суммы за ноябрь и декабрь.

Вспомним начало отопительного сезона, сентябрь 2020 года. Отопление включили довольно поздно, после 23 числа. Управляющим компаниям было нечего нам передавать, и все красноярцы, которые платят за тепло по приборам учета, увидели в квитанциях за сентябрь ноль. Последняя неделя сентября вошла в следующий расчетный период, последняя неделя октября — в следующий и так далее.

? У нас резко-континентальный климат, и бывают дни, когда тепло приходит неожиданно. Одним уже жарко, другие боятся похолодания и просят не отключать тепло. Удается ли найти компромисс с жителями?

Сергей Иванов:

- Температура горячей воды, которую дает ТЭЦ, строго регламентирована и меняется в зависимости от температуры наружного воздуха по четко просчитанному графику. Мы обязаны выдерживать такую температуру, чтобы обеспечить теплом всех абонентов, в том числе и тех, кто живет на первом этаже или на северной стороне дома. Мы подаем единую температуру на весь город, не только в жилые дома, но и в детские сады, больницы. Конечно, есть фактор инсоляции — комнаты на солнечной стороне прогреются быстрее, и днем там становится жарко. Но ночи у нас еще холодные, и помещения, особенно в панельных домах, могут быстро выстыть. Наша задача — никого не заморозить.

? Виктор беспокоит, с улицы Паровозной. Очень жарко у нас, что делать?

Сергей Иванов:

- Обращаться в управляющую компанию. Каждая УК может настроить температуру отопления в подвале отдельного дома. Есть автоматические системы регулирования и элеваторы. Причем регулировка может выполняться даже в отдельных подъездах. Главное, чтобы все жители договорились между собой.

Мы не можем снизить температуру ниже 70 градусов еще по одной причине — в Красноярске большинство домов находится на открытой схеме горячего водоснабжения, то есть берет горячую воду из теплосети. И её температура регламентируется санитарными нормами и правилами (СанПиН. – Прим. редактора) в целях обеззараживания. Выдавать температуру ниже 70 градусов мы не имеем права, это может быть небезопасно.

? А что будет, если не поверить счетчики? Вдруг не успею. Максим.

Виталий Вандакуров:

- В 2020 году на поверку водосчетчиков действовал мораторий. Принимали данные даже неповеренных приборов учета. В этом году мораторий закончился, но СГК продлила каникулы до мая.

- Сейчас, по нашим данным, не поверено 94 тысячи водосчетчиков, это 7% от общего количества приборов учета, с которыми мы работаем. То есть с 1 июня десятки тысяч абонентов не смогут передать показания и начисления будут проводиться по нормативам. Ситуация у всех разная, зависит и от того, сколько человек прописано в квартире, но в среднем придется платить раза в 1,5 больше.

Поэтому мы привлекли партнеров, 2 лицензированные компании, и упростили саму процедуру: на поверку можно записаться непосредственно через СГК, мы сотрудничаем. Запись - с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по телефону 8(391) 257-95-68. На май можно еще записать на поверку приборов учета порядка 1800 абонентов, есть запись и на июнь. До момента обработки документов суммы выставляются по нормативу, потом будет выполнен перерасчет с даты поверки.

Также можно записаться к другим аккредитованным поверителям и отправить нам акты на адрес services@sibgenco.ru. В качестве крайней экспресс-меры — можно купить новый водосчетчик и заменить его, обратившись в управляющую компанию, а затем также прислать нам документы по электронной почте.

- Хочу получать платежные документы в электронном виде: в личном кабинете или по электронной почте. Планируется такая услуга? Надежда Ковалева.

Виталий Вандакуров:

- Да, в течение двух месяцев мы предоставим нашим абонентам такую возможность.

? Можно ли не отключать горячую воду летом и от чего зависит количество дней?

Сергей Иванов:

- Это необходимо. Энергетики проводят гидравлические испытания: под давлением проверяют трубы на прочность, ищут слабые места на теплосетях, чтобы заменить трубы.

Бывает, что в графике отключений мы видим одну дату, а энергетики справляются быстрее. Досрочная подача воды зависит не от ТЭЦ или котельной, а от состояния трубопроводов или необходимости переключений — сооружения временной теплотрассы на время ремонта участка.

Если порывов нет или мало, то теплоэнергетики возвращают горячую воду жителям раньше, чем планировалось. Если порывов много, то работы длятся весь плановый срок.

? В Красноярске так много строится новых микрорайонов. Хватит всем тепла? Макс.

Сергей Иванов:

- Да, тепла всем хватит. Мы действительно много строим теплосетей и для новых микрорайонов, и для социальных объектов. До конца 2022 года подключим к теплосетям 5 образовательных учреждений, 4 – в этом году и одно — в следующем.

Это детские сады в микрорайоне Тихие Зори, на улице 8 Марта и в Академгородке, новая школа на 1550 мест в микрорайоне Бугач.

Также СГК планирует выполнить подключение к тепловой сети нового здания школы №86, расположенной в переулке Лизы Чайкиной Октябрьского района, сейчас специалисты прорабатывают возможные технические решения.

ЦИФРА

В общей сложности СГК в этом году планирует построить и заменить в Красноярске более 60 км теплосетей, работы пройдут на 89 объектах системы теплоснабжения. Это позволит подключить к теплосетям 542 новых объекта с тепловой нагрузкой 274,8 Гкал/час, а также снизить общий уровень износа теплосетей и создать возможности для закрытия 20 неэффективных котельных.

Анастасия Дьякова, заместитель директора Красноярского филиала СГК Фото: ИВАНОВА Диана

- Обычно после окончания отопительного сезона «Зеленая дружина» СГК проводит экомарафон, озеленяет город. Как будет в этом году?

Анастасия Дьякова:

- В прошлом году экомарафона не было из-за пандемии и запретом массовых мероприятий. В этом мы планируем высаживать деревья, преимущество яблони, в последней декаде мая. Хотим, чтобы наш город был не только зеленым, но и цветущим. Большинство деревьев мы высадим в школьных дворах и совместим с акциями по сбору макулатуры, к которым смогут присоединиться жители микрорайона. Также весной к Зелёной неделе присоединятся три красноярские ТЭЦ, а осенью мы впервые проведем экомарафон в Канске, Назарове, Зеленогорске, где тоже работают предприятия СГК.

НА ЗАМЕТКУ

Когда отключают отопление?

Решение об окончании отопительного сезона принимает администрация города на основании метеопрогнозов - в течение 5 суток подряд среднесуточные температуры не должны опускаться ниже +8 градусов. При этом могут учитываться и другие факторы, например, прогноз погоды.

График отключения горячей воды в Красноярске

* ТЭЦ-1: Ленинский и Кировский районы, поселок Берёзовка, частично микрорайоны Взлётка, Зелёная Роща и Водники – с 9.00 18 до 9.00 27 мая.

* ТЭЦ-2: большая часть Свердловского, Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов -

С 9.00 5 июля до 9.00 14 июля.

* ТЭЦ-3: микрорайоны Северный, Покровский и Ястынский, частично — микрорайон Взлётка – с 9.00 15 июня до 9.00 24 июня. Часть Зеленой Рощи – 20-26 июля.

* Котельная РТК-генерация: микрорайон Солнечный – с 9.00 26 июля до 14.00 3 августа.

* Котельная №12: микрорайон Мясокомбината – с 8.00 31 мая до 17.00 2 июня.

* Котельная №5: Микрорайоны Ботанический и Северо-Западный – с 23.00 30 июля до 9.00 5 августа.

Подробности и карта отключений здесь