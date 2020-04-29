2020-04-29T08:49:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Запрета на продажу алкоголя в майские праздники в Красноярском крае нет

Такое решение не принимали
Ася ЖУКОВА
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Запрета на продажу алкоголя в майские праздники в Красноярском крае нет.Запрета на продажу алкоголя в майские праздники в Красноярском крае нет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае не собираются вводить запрет на продажу алкоголя в майские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Напомним, на днях стало известно, в ряде регионов будут действовать подобные ограничения. «Скорее всего, и у нас запретят, - предположили горожане. – Чтобы люди не выходили за спиртным, меньше нарушали режим самоизоляции». Однако в минсельхозе слухи опровергают - ничего такого не планируется:

- В связи с появлением информации о якобы полном запрете торговли алкоголем в ряде регионов, включая Красноярский край, краевое министерство сельского хозяйства и торговли напоминает, в начале апреля этого года Законодательное собрание края приняло закон об ограничении продажи алкоголя с 18 до 10 часов. Эта норма введена на период распространения коронавирусной инфекции. Других запретов и ограничений на торговлю алкоголем на территории Красноярского края не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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