На грядущей рабочей неделе в Красноярске потеплеет до +17 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Яндекс. Погоды, понедельник в Красноярске потеплеет до +10 днем. Осадков не ожидается. Будет облачно, но с прояснениями. Ночью в город придут небольшие заморозки – до -1 градуса. Ветер ощущаться почти не будет. Атмосферное давление – 742-744 мм рт.ст.

Во вторник, потеплеет еще сильнее – до +14 градусов днем. Будет облачно, но без осадков. Ветер – до 3 метро в секунду. Ночью также будет тепло – до +5 градусов, без осадков и сильного ветра. Атмосферное давление – 737-743 мм рт.ст.

В среду в Красноярске немного похолодает. Днем ожидается около +10 градусов. Будет пасмурно и дождливо весь день. Максимальные порывы ветра – до 4 метро в секунду. Ночью температура опустится до +5 градусов. Ветер окончательно стихнет, но дождь не прекратится. Атмосферное давление – 731-741 мм рт.ст.

Четверг будет самым теплым днем недели. Температура поднимется до +17 градусов. Осадки ожидаются утром. Днем будет пасмурно, но сухо. Порывы ветра составят около 3 метров в секунду. Ночью же похолодает до +4 градусов. Атмосферное давление – 728-732 мм рт.ст.

В пятницу днем синоптики обещают до +10 градусов и осадки. Весь день будет облачно и практически безветренно. Ночью ожидается штиль, дождь и около +5 градусов. Атмосферное давление – 727-730 мм рт.ст.