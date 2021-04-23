Волонтёры помогут красноярцам с выбором общественных пространств

Николай Олюнин, депутат горсовета от Кировского района. Фото: Горсовет Красноярска

На выбор горожан представлено 15 проектов: по два в Ленинском, Кировском, Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах и три в самом большом в городе – Советском районе. Финансирование по национальной программе «Формирование комфортной городской среды» смогут получить лишь восемь из них.Но деньги выделят лишь в том случае, если горожане проявят активность – Красноярску нужно собрать не менее 163 тысячи голосов. Чтобы привлечь как можно больше участников, депутаты на комиссии по городскому самоуправлению рекомендовали мэрии наладить взаимодействие с районными администрациями, волонтерскими движениями, некоммерческими организациями, которые взять на себя информирование граждан о необходимости голосования и особенностях этой процедуры.

Депутат горсовета от Кировского района Николай Олюнин уверен, что пока есть возможность получить федеральное финансирование на качественное благоустройство общественных пространств, город должен им пользоваться по максимуму.

«Хочется, чтобы красивых общественных пространств с каждым годом становилось больше, призываю всех граждан принять участие в голосовании. От жителей многое зависит, каждый голос на счету, от каждого нужна всего минута времени, чтобы город преображался. Я и сам проголосую, и в социальных сетях напишу, и друзьям расскажу, и на приемах граждан буду об этом говорить», - говорит Олюнин.

Как отметила депутат Оксана Ларионова, каждый человек является экспертом в благоустройстве своего двора, района, города, и нацпроект даёт возможность каждому выразить своё мнение. Несмотря на то, что в этом году голосование будет организовано в онлайн формате, возможность сделать свой выбор будет не только у людей, которые хорошо владеют компьютером и имеют доступ к интернету.

Оксана Ларионова, депутат. Фото: Горсовет Красноярска

«Людям, которые не зарегистрированы на портале госуслуг или не очень понимают, как этот процесс проходит, помогут волонтёры. Они будут выходить с планшетами в оживлённые торговые центры и на многолюдные площади, чтобы любой желающий мог проголосовать», - объясняет Оксана Ларионова.

В Красноярске уже набрано более сотни волонтёров. Они пройдут обучение, получат экипировку и планшеты с приложением для голосования.

Проголосовать за общественные пространства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды» можно будет с 26 апреля по 30 мая.

Выбрать можно лишь одно общественное пространство, для этого нужно зарегистрироваться на сайте 24.gorodsreda.ru, или оставить свой голос через портал госуслуг. Ссылка на страницу для голосования есть и на официальном сайте Красноярского городского Совета. Участвовать в выборе общественных пространств могут граждане в возрасте от 14 лет.

Напомним, Красноярск принимает участие в национальном проекте уже четвертый год. В городе за это время преобразились более 50 общественных пространств. В их числе Центральная и Ярыгинская набережные и множество скверов во всех районах.