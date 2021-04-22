Бродила одна в темноте: заблудившуюся в городе 8-летнюю девочку помогли вернуть домой незнакомые школьники

Саяну выручили не взрослые, а такие же, как она - школьники. Сейчас с девочкой все в порядке. Фото: novosti_yakutska.

Голубая курточка, за спиной детский рюкзачок… В Якутске (Республика Саха) случилось ЧП: по дороге из школы домой пропала восьмилетняя Саяна*. В городе, где живет больше 300 тысяч человек, заблудилась, как в тайге. Кажется, кругом люди, как не помочь попавшему в беду ребенку? Поразительно: малышку выручили не взрослые, а такие же, как она, школьники. Подробности - в материале «Комсомольской правды – Красноярск».

Не вернулась из школы

Кареглазая, улыбчивая, Саяна потерялась в среду, 21 апреля. Вышла из школы, вот-вот должна была вернуться домой, но… Прошел час-другой, а ребенок так и не объявился.

Родные забили тревогу. Начали распространять ориентировки в соцсетях. Кинулись в полицию, к волонтерам. Раз за разом старались дозвониться до дочки, но телефон молчал, она была недоступна. Мать и отец не находили себе места, пытались отогнать от себя страшные подозрения. Набирали друзей, знакомых, учителей – бесполезно.

Между тем на улице было все темнее, и никаких известий – следов, зацепок. Но тут звонок на сотовый, она, Саяна: «Мама, папа, я здесь!».

Несколько часов кружила у остановки

Позже выяснилось, малышка перепутала, села на другой автобус. А когда осознала, что все вокруг чужое, растерялась. Обратиться к водителю или кондуктору не решилась. Доехала до конечной остановки и вышла.

Подходил автобус за автобусом, сновали люди, но никто не обращал внимания на хрупкую детскую фигурку, застывшую около дороги.

От испуга малышка не могла сообразить, что делать, какой автобус ей нужен. Понимала одно: далеко отходить нельзя, иначе совсем потеряешься. Вот и кружила у остановки.

Помощь пришла, откуда не ждала. Было уже девять часов вечера, темно, холодало. И вдруг появилась стайка подростков. Заметив растерянную девочки, приблизились: «Что с тобой?». Счастливое совпадение: буквально несколько минут назад одному из них попала на глаза ориентировка в соцсетях. «Так это же та самая девочка!».

Дальше дело было за малым: предложили зарядить телефон Саяны через паурбанк. И через несколько минут смогли набрать ее маму.

Понятно, женщина кинулась на место. А спустя полчаса уже обнимала дочку: «Нашлась!». Сейчас с девочкой все в порядке – благодаря тем школьникам, что не прошли мимо. Кстати, их ищет полиция – чтобы поощрить, сказать спасибо за неравнодушие.

- Парни, вы сила! – пишут в соцсетях. – У нас принято ругать молодежь, и зря. Молодцы!

- А родителям было бы неплохо объяснить ребенку, что делать, если он потерялся. И да, пауэрбанки и смартчасы (с контролем) для чада - вместо телефона им в помощь!

(*фамилию девочки мы не называем – по требованию законодательства).

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