«Замерзла и плакала»: заблудившуюся в -40 третьеклассницу спасла случайная прохожая

Стасю спасли благодаря неравнодушной прохожей. Фото: соцсети.

Продрогла, на щеках – дорожки слез тут же превращаются в льдинки… В Якутске (где больше 300 тысяч человек) третьеклассница Стася Евсеева заблудилась, как в лесу. Казалось бы, кругом люди, но попавшая в беду девочка проплутала почти восемь часов. И это в мороз под -40 градусов! С ребенком могло случиться непоправимое, если бы не случайная прохожая, 26-летняя Елена Яковлева.

Все произошло 3 февраля около половины первого дня. У Стаси Евсеевой из третьего «В» 20-й школы как раз закончились уроки. Она вот-вот должна была прийти домой, однако так и не вернулась. Мама забила тревогу: дочка села в автобус №2 на остановке «Сайсары», собиралась выйти на «Центральном». И ничего, девочки нет, телефон недоступен.

Женщина кинулась в полицию, по тревоге подняли сотрудников МВД, волонтеров. Ориентировку на пропавшего ребенка распространили в соцсетях и мессенджерах. Ведь, как выяснилось, Стася плохо ориентируется в Якутске, семья переехала туда только прошлым летом. К тому же на улице стужа, морозный туман, ничего не видно. Потерять ориентиры мог даже взрослый, что уж говорить о перепуганной девчушке.

Час, другой, третий – поисковики прочесывали улицы, дворы, остановки. И вдруг звонок: «Нашлась! Жива-здорова!». Правда, совсем в другом районе, неподалеку от остановки «Белое озеро».

Розовый рюкзачок, длинные косички

Как оказалось, ребенка заметила сотрудница банка Елена Яковлева. Она возвращалась с работы вместе со своим дядей. Пока тот тормознул у магазина, чтобы купить продукты, листала ленту новостей. И тут – сообщение в мессенджере: пропала девочка. Подняла глаза - обомлела: мимо авто шла ОНА. Розовый рюкзачок, длинные косички. Набрала мать потеряшки (номер был в ориентировке). «Нет, еще не нашли!» - подтвердила так. Тогда кинулась из машины: «Ты Стася?». – Да! –кивнула малышка. Она замерзла и плакала, – вспоминает Елена. Сразу же посадили в салон, позвонили в МВД. Вскоре Стасю забрала мама.

Правда, в суматохе даже не успела поблагодарить спасительницу дочери – Елена быстро уехала. К тому же все подумали, Стасю отыскали волонтеры. Но она рассказала о доброй девушке, отогревшей ее в машине.

Исколесила весь город

Заодно пояснила: пропустила свою остановку плюс разрядился мобильный. Пересела на другой автобус, чтобы вернуться, но не узнала местность. Ей посоветовали другую маршрутку, потом еще одну. В итоге проехала через весь город и снова попала в незнакомое место. Не знала, что делать, было уже темно и холодно.

Неизвестно, чем бы обернулась эта история, если бы не Елена. Ее нашли через несколько дней – тоже благодаря соцсетям. «Репосты – это сила», смеется она. Понятно, героиней себя не считает. Говорит, она даже не волонтер – обычный прохожий, только внимательный. Просто оказалась в нужное время в нужном месте.

Полицейские наградят девушку, не прошедшую мимо ребенка, который попал в беду.

Но как раз это дорогого стоит. Скоро Елену Яковлеву наградят – за неравнодушие и активность, сообщили в управлении угрозыска МВД по Республике Саха (Якутия). У той остановки девушка была далеко не одна, но отреагировала именно она, чем и решила судьбу ребенка.