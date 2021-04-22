Расследование инцидента с Ми-8 в Красноярском крае завершилось

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Напомним, что воздушный инцидент случился еще в конце декабря 2019 года. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Байкита Эвенкийского района. Судно едва взлетело, и в этот момент произошла неполадка. В итоге вертолет совершил жесткую посадку. Повредилась хвостовая балка, лопасти винта, кабина пилотов. Пострадали 17 человек.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование инцидента.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Специалисты выяснили, что вертолет отправлялся в рейс со сломанными самописцами:

- Фактически, вертолет продолжительное время эксплуатировался с неисправной системой регистрации параметров полета, - говорится в отчете.

Кроме того, эксперты заключили, что причиной инцидента стала ошибка пилотирования и потеря экипажа пространственной ориентировки. Происшествию способствовали следующие факторы:

- несоответствие маркировки участков сопряжения РД и ВПП Плану дневной- маркировки искусственных покрытий аэропорта «Байкит»;

- спешка, вызванная стремлением КВС завершить выполнение полетного задания- до наступления темного времени суток;

- необоснованный выбор экипажем вида взлета (по-вертолетному с- использованием влияния воздушной подушки);

- перемещение вертолета с места стоянки методом подлета на ВПП (при отсутствии- в РПП авиакомпании анализа рисков и путей их снижения при выполнении полетов со стоянки № 5 п. п. Байкит) в условиях умеренного снежного вихря.

- недостаточное взаимодействие членов экипажа и невыполнение положений РЛЭ- и инструкции по взаимодействию и технологии работы экипажа по переходу на полет по приборам при попадании в условия сильного снежного вихря.

Фото: очевидец

После происшествия Западно-Сибирский транспортный следком возбудил уголовное дело по факту нарушении правил эксплуатации и движения транспортного средства.

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