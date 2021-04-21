Александр Усс: «Проект красноярского метро уже находится на госэкспертизе»

В Красноярске в этом году начнется обновление алюминиевого завода Фото: ИВАНОВА Диана

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию среди ряда актуальных вопросов выделил планы и пути решения экологических проблем. Он отметил, что в 12 крупнейших индустриальных центрах страны объём вредных выбросов в атмосферу должен снизиться на 20 процентов к 2024 году. Так, в рамках экологических проектов в стране начнется комплексная модернизация промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики.

Среди предложений – введение системы квотирования выбросов на все города, где остро строит проблема качества воздуха. И строгая ответственность за соблюдением таких экологических норм. И все это нужно сделать на основе прозрачного мониторинга.

- Мы обязательно поддержим экологические проекты бизнеса по модернизации предприятий. С этого года при помощи механизма государственных гарантий начнем обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске, Новокузнецке, сказал Владимир Путин.

Как продолжение тему экологии – состояние крупных городах. Приоритетными направлениями в ближайшие годы станут автомобильные дороги, автомобильные обходы городов, обновление систем ЖКХ и общественного транспорта. А крупные города-миллионники смогут вновь вернуться к проблемам, связанным со строительством метро. Для Красноярска, например, это одна из ключевых задач.

В прямом эфире телеканала «Енисей» губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал послание президента:

- Думаю, что и у красноярцев, и у меня мнение по поводу послания лидера нашей страны будет одинаковое. Оно было посвящено как крупным, стратегическим вопросам на ближайшую и отдаленную перспективу, так и, конечно, решению множества повседневных проблем, которые касаются каждого человека. Не случайно Владимир Владимирович начал своё послание с последствий преодоления пандемии и вопросов развития демографии, образования, науки, оказывания помощи всем тем, кто оказался в этой ситуации достаточно сложном положении. Для Красноярского края послание значимо тем, что там был целый ряд эксклюзивных вопросов для нас.

В первую очередь это тема экологии, необходимость принципиального подхода к последствиям тех аварий, которые произошли. Думаю, что не только федеральный центр, но и весь Красноярский край здесь продемонстрировал действительно общегосударственный подход, который даст возможность крупным компаниям извлечь урок.

Важным фактором является упоминание президентом и перспективы государственной поддержки при перестройке алюминиевой промышленности и в частности красноярского алюминиевого завода.

Если говорить о перспективах Красноярского края, то была обозначена возможность привлечения инфраструктурных кредитов к финансово-устойчивым регионам. К их числу, безусловно, относится Красноярский край, бюджетные характеристики которого дают нам возможности привлекать такие кредиты. При этом для меня особое значение имело и упоминание красноярского метро. Скажу, что проект метрополитена находится в госэкспертизе. И мы надеемся, что в ближайшем будущем мы получим соответствующую положительную оценку.

Это послание ставит для нас всех конкретные задачи, их много, и обеспечивает нашу уверенность в завтрашнем дне.

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