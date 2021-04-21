Жителя Хакасии, который заживо сжег в печи внука и вскоре вышел на свободу, все-таки посадили

«Ваша честь, убивал не я!», - клялся Александр на суде. Фото: стоп-кадр NotaBene.

Шокирующая история, произошедшая в Хакасии, получила новый поворот. Два года назад Александр М. вместе с женой Жанной из деревни Харой Таштыпского района устроили зверскую расправу над собственным внуком. Не в силах успокоить 11-месячного Максимку, заходящегося от крика, они заживо сожгли его в печи. В итоге бабке дали 9, мужу 15 лет строгого режима. И совсем скоро дед Саша… вышел на свободу – как убийца по неосторожности. Такой исход дела потряс многих, вмешалась прокуратура. И на днях изувера отправили-таки за решетку. О том, как развивались события, «Комсомольской правде – Красноярск» рассказали в пресс-службе Верховного суда Хакасии.

Мешал громким плачем

Напомним, чудовищное убийство случилось в январе 2019 года. Матери Максимки нужно было уехать в райцентр по делам. Приглядеть за малышом уговорила родителей. Но у тех, как видно, были и другие планы. Вместо того чтобы следить за внуком, бабушка и дед (кстати, обоим на тот момент не было и 50) принялись употреблять спиртное. Пили полдня.

Между тем Максимка, оставшись без внимания, стал хныкать. Унять его так и не смогли. Громкий плач ребенка выводил из себя, мешал продолжать употреблять. И, в конце концов, привел в бешенство. Словно обезумев, Жанна схватила внука за шею. Сжимала до тех пор, пока не умолк, перестал двигаться. Вынув ребенка из рук жены, дед швырнул его в топку. Позже выяснится: тогда Максимка был еще жив.

Жанна тоже уверяла: виноват муж. Фото: стоп-кадр NotaBene.

- Эксперты сделали вывод, причиной гибели ребенка было отравление угарным газом и воздействие высоких температур, - пояснил старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Хакасии Максим Родионов. - Ожог тела 100%-ный.

Тельце ребенка нашел его дядя. Утром заглянул в печку – обомлел. Вызвал полицию. А потом были следователи, допросы, суд…

Просил отпустить и отпустили

На заседаниях суда бабка с дедом отпирались: каждый валил на другого. «Это все он!» – всхлипывала женщина. «Ваша честь, убивал не я! Это она! – вопил супруг. - Я вообще без сознания был, ударился головой о березу».

И вот приговор (его вынесли спустя год – в январе 2020-го): ей 9, ему 15. При оглашении дед Саша учудил (может, был не в себе?): просил дочку, чье дитя сжег собственноручно, принести ему сигарет. Простодушно заявлял: «Отпустите меня, а?».

Как ни удивительно, его услышали. В июне того же года мужчину освободили. Суд апелляционной инстанции переквалифицировал обвинение. И признал его виновным… в убийстве по неосторожности. «А что, так можно было?» - соцсети взорвались - без преувеличения.

Вместо 15 лет строгого режима дед, кинувший внука в топку, получил полтора года общего. Причем в СИЗО считается один день за полтора. Вот и вышло: наказание свое он уже отбыл.

Знал, что убивает или нет?

Поясняем: раньше Верховный суд Хакасии посчитал, что Александр М. совершил убийство умышленно, зная, что малыш жив. А суд второй инстанции решил, что доказательств тому нет.

- Мужчина полагал: ребенок мертв – после удушения его женой, - комментировали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе Верховного Суда Республики Хакасия. – Соответственно, совершил это действие, чтобы скрыть следы преступления. Такую версию принял во внимание суд апелляционной инстанции. И приговор вступил в законную силу.

С лета 2020 года дедушка гулял на свободе. А его жена отбывала наказание в колонии, для нее все осталось по-прежнему. Но прокуратура не согласилась, подала кассацию.

Какая неосторожность? Зверская расправа!

И убийцу родного внука все же взяли под стражу. Предыдущее решение коллегии было отменено.

- Уголовное дело направили на новое рассмотрение. Верховный Суд Российской Федерации не согласился с квалификацией действий Александра М. как причинение смерти по неосторожности. В ходе нового рассмотрения их квалифицировали как умышленное убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Назначенное ему наказание в виде лишения свободы оставлено без изменений, осужденный водворен под стражу, - заключают в Верховном суде Республики.

Цитируем решение суда: «Зачесть (фамилия пропущена – прим.ред.) в срок отбытия наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей с 30 января 2019 года по 22 мая 2020 года, из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы».

Так что теперь деду Саше предстоит провести в колонии больше 13 лет.

Мама Максимки на суде. Фото: стоп-кадр РТС.

За помощь в подготовке публикации благодарим «Республиканскую телевизионную сеть» и портал NotaBene.

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