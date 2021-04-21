«Выносила деньги пачками»: в Красноярске продавцы датчиков за две недели украли у 90-летней пенсионерки 1,5 миллиона рублей

Фото: скрин из оперативного видео

Вопиющий случай произошел в Красноярске в марте 2021 года. К 90-летней пенсионерке заявились трое молодых людей – два парня и девушка. Они представились сотрудниками некоей фирмы и предложили ей купить датчики контроля напряжения. Продавцы уверяли бабушку, что если та откажется от покупки, то ее квартира может сгореть, хотя, на самом деле, пользы от прибора немного. Цену ей предложили «льготную» – 7 тысяч рублей.

Красноярка поверила аферистам и за один раз купила 15 таких датчиков. После этого, компания не оставила женщину в покое. За две недели они приходили к ней еще 6 раз и частями крали деньги. Их добычей стали 1,5 миллиона рублей.

Долго это продолжаться не могло, и вскоре полицейские задержали продавцов. Ими оказались двое 22-летних молодых людей из Новосибирской и Кемеровской областей и 18-летняя уроженка Кузбасса.

Один из подозреваемых рассказал, что в первый раз женщина вынесла деньги пачками, отсчитала и дала 55 тысяч. Они увидели, откуда пенсионерка берет деньги, и при следующих визитах уже сами «отщипывали» из тайника сколько надо.

В съемной квартире, где жили молодые люди, полицейские нашли 205 тысяч рублей наличкой. Сейчас они выясняют, где остальные деньги.

- В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

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