300 000 рублей получит семья российской туристки, погибшей в Турции

Среди пострадавших россиян в ДТП в Турции оказались и дети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Семье погибшей российской туристке из Хакасии правительство региона окажет денежную поддержку. Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды» пресс-секретарь главы республики Яна Тамаровская, Валентин Коновалов подписал постановление о выделении из бюджета 300 000 рублей для оказания материальной помощи.

После прилета из Турции, где погибла Елена Автайкина, супруг туристки встретился с представителями правительства. По окончанию встречи власти решили помочь семье материально.

Известно, что тело путешественницы доставили в Хакасию на прошлой неделе, тогда же и состоялись похороны. У Елены осталось двое сыновей, старшему почти 20, а младшему всего 15.

Несчастье произошло 10 апреля. На трассе перевернулся экскурсионный автобус, где получили травмы 26 российских туристов (а всего ехало 32). В аварии погибла 43-летняя жительница Республики Хакасия. По предварительным данным, полиция установила, что водитель автобуса не справился с управлением из-за сложных погодных условий (шел сильный снег, многие автомобили вставали на обочине, ждали, чтобы дорогу почистили, но автобус с туристами кое-как продолжал движение). Его занесло, транспорт с людьми в салоне улетел в кювет.

Брат погибшей путешественницы Евгений рассказал «Комсомолке», что Елена сидела с правой стороны, у окошка. Именно на этот бок и упал автобус. Туристку зажало между землей и сиденьями, выбраться она уже не смогла.

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