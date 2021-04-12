Брат погибшей в ДТП в Турции россиянки: «С ними могли поехать и дети, но на этот раз остались дома»

Среди пострадавших россиян в ДТП в Турции оказались и дети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елена Автайкина сидела с правой стороны, именно на этот бок и упал экскурсионный автобус

В минувшую субботу, 10 апреля, в Турции произошло трагическое ДТП. На трассе перевернулся экскурсионный автобус, где получили травмы 26 российских туристов (а всего ехало 32). В аварии погибла 43-летняя Елена Автайкина из Хакасии. По предварительным данным, полиция установила, что водитель автобуса не справился с управлением из-за сложных погодных условий (шел сильный снег, многие автомобили вставали на обочине, ждали, чтобы дорогу почистили, но автобус с туристами кое-как продолжал движение). Его занесло, транспорт с людьми в салоне улетел в кювет.

Елена Автайкина Фото: соцсети

Корреспонденту «Комсомольской правды»-Красноярск удалось связаться с братом погибшей россиянки. Разговор был, оно и понятно, коротким... – вся семья Елены в шоке.

- Честно говоря, я до сих пор не понимаю, как это произошло… Лена путешествовала с мужем, им очень нравилось летать в другие страны. Они периодически выбирались куда-то, не часто, но всё же... У неё осталось двое детей – старшему почти 20, а младшему всего 15 лет. В Турцию Лена с Павлом поехали без них, решили, что отдохнут вдвоем. На этот раз сыновья остались с бабушкой по линии отца, - рассказывает Евгений. – Страшно подумать, если бы они тоже поехали, могли пострадать. Насколько я знаю, и Лена и Павел были пристегнуты. Сестренка сидела с правой стороны, у окошка. Именно на её сторону и упал автобус. Стекло разбилось, Лену зажало между землей и сиденьями, выбраться она уже не смогла. Ей просто не повезло.

ДТП с туристическим автобусом в Турции произошло 10 апреля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евгений рассказал - сестра работала лаборантом в Центре профилактики и борьбы со СПИДом, всегда помогала людям. В коронавирус, как и другие медики, несла свою вахту, как на войне.

- Лена очень светлая женщина, помогала всегда всем своим пациентам, делала все возможное! Извините, я не могу говорить, я сейчас рядом с отцом, ему очень плохо.

Сам же брат, несмотря на такую трагедию, пытается держаться изо всех сил, всё время находится рядом с семьей. Голос у него довольно твердый, хотя очень-очень усталый.

Власти республики Хакасия не остались в стороне после трагедии. Как сообщает на своей странице «Вконтакте» глава региона Валентин Коновалов, правительство окажет семье погибшей всю необходимую поддержку. Он также выразил соболезнования от себя лично и от всех жителей Хакасии. «Комсомольская правда» также выражает соболезнование родным и близким Елены.

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